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جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل بشعة بطلها نقابي معروف بإقليم شيشاوة

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 21:09 جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل بشعة بطلها نقابي معروف بإقليم شيشاوة | حوادث و حقوق
جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل بشعة بطلها نقابي معروف بإقليم شيشاوة
اهتزت جماعة ''مزوضية'' إقليم شيشاوة على وقع جريمة قتل بشعة أول أمس، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بعد تلقيه طعنات قاتلة من طرف نقابي معروف بذات الإقليم أثناء جلسة خمرية جمعته بثلاثة أشخاص آخرين.

شوف تيفي:شيشاوة

اهتزت جماعة ''مزوضية'' إقليم شيشاوة على وقع جريمة قتل بشعة أول أمس، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بعد تلقيه طعنات قاتلة من طرف نقابي معروف بذات الإقليم أثناء جلسة خمرية جمعته بثلاثة أشخاص آخرين.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالهالك العشريني كان يحتسي الخمرة رفقة صديقين له في مكان خلاء قبل أن يتفاجأ بالتحاق المشتبه به الذي يشغل منصب رئيس جمعية بالمنطقة ومعروف بأنشطته النقابية بإقليم شيشاوة، وتحولت الجلسة الخمرية إلى مشادة كلامية بين الإثنين بسبب خلافات قديمة بينهما سرعان ما تطورت الأمور لشجار عنيف استل معه المشتبه به سكينا من الحجم الكبير كان بحوزته، موجها به طعنات قاتلة للهالك على مستوى القلب كانت كفيلة بإسقاطه جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

ورجحت ذات المصادر، أن يكون سبب إقدام المشتبه به على إزهاق روح الشاب العشريني راجع إلى شكوك المعتدي على كون الهالك وراء إحراق سيارته الخاصة في وقت سابق الشيء الذي جعله يقرر الانتقام منه بهذه الطريقة الفظيعة.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي مرفوقة بالفرقة العلمية والتقنية وعناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية لعين المكان، وتم تطويق مسرح الجريمة وأخذت كافة المعطيات والقرائن التي من شأنها أن تساعد العناصر الأمنية في التحقيق الذي فتح حول الحادث، في حين جرى توقيف المشتبه به رفقة باقي الأشخاص الحاضرين بالجلسة الخمرية وأحيل الجميع على أنظار الحراسة النظرية لاستكمال البحث معهم حول حيثيات وملابسات الحادث قبل تقديمهم أمام الوكيل العام للملك، فيما نقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شيشاوة نقابي جريمة قتل بشعة بطلها جماعة المزوضية جلسة خمرية

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