مجلس جهة الشرق ينظم الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ﻿

ينظم مجلس جهة الشرق بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي - كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وبتعاون مع ولاية جهة الشرق ووكالة

شوف تيفي

ينظم مجلس جهة الشرق بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي - كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وبتعاون مع ولاية جهة الشرق ووكالة تنمية الشرق ومكتب تنمية التعاون وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق ووكالة التنمية الاجتماعية والمؤسسات البنكية التالية : (بنك القرض الفلاحي و البنك الشعبي)، الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ابتداء من 26 يونيو إلى فاتح يوليوز بساحة 3 مارس، بوجدة

ويهدف هذا المعرض، وفق بلاغ صادر عن الجهة المنظمة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، والذي يرفع شعار'' فرص جديدة للنموذج التنموي الجديد''، إلى التعريف بمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تزخر بها جهة الشرق، ولدعم وتقوية القدرات التسويقية لمختلف المهنيين والفاعلين من جمعيات مهنية وتعاونيات.وذلك بخلق فضاء لعرض منتجاتهم وتثمينها وتحديث أساليب تسويقها وطنيا ودوليا.

كما سيشارك في المعرض، يضيف البلاغ، أكثر من 200 عارض وعارضة، يمثلون التعاونيات والجمعيات المهنية والتعاضديات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 3000 متر مربع.

ويشير ذات البلاغ، إلى أن المعرض سيعرف تنظيم أنشطة مختلفة تتمثل في إقامة ورشات تكوينية، سيستفيد منها المهنيون والفاعلون في القطاع، بالإضافة للتعاونيات والجمعيات المشاركة في المعرض، وذلك بهدف المساهمة في تقوية قدرات المشاركات والمشاركين، وسيعمل على تأطير عدة ورشات تكوينية، مجموعة من الخبراء والباحثين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وآليات وأساليب استغلاله.