في خضم مصاريف رمضان وعيد الأضحى والعطلة الصيفية:زيادات مفاجئة في التعليم الخصوصي تقهر المغاربة ﻿

قبيل كل موسم دراسي تلجأ الأسر إلى تسجيل أبنائها في مؤسسات التعليم الخصوصي، أو إعادة تسجيلهم، أملا في تلقينهم برنامجا تعليميا جيدا يتلقف منه التلاميذ ما ينفعهم، بعيدا عن واقع المدرسة العمومية،

شوف تيفي" المشعل :عبد اللطيف السكارجي

قبيل كل موسم دراسي تلجأ الأسر إلى تسجيل أبنائها في مؤسسات التعليم الخصوصي، أو إعادة تسجيلهم، أملا في تلقينهم برنامجا تعليميا جيدا يتلقف منه التلاميذ ما ينفعهم، بعيدا عن واقع المدرسة العمومية، والتي ولدت مخاوف عديدة لدى أولياء الأمور. الهجرة إلى المدارس الخاصة حسب أسباب وظروف كل رب أسرة، قابله جشع كبير لدى مؤسسات التعليم الخاص، حيث رفعت هذه المؤسسات مصاريف التسجيل والأداء الشهري دون وجه حق، بعيدا عن المنطق وخارج القانون، مستفيدين من عدم اكتراث وزارة التربية الوطنية، وعدم تدخلها للحد من جشع لوبيات هذه المدارس. المدارس الخاصة ترسم لنفسها خارطة طريق غير موحدة، يحدد مدراؤها أسعارا خارج القانون، أداءات شهرية غالية ترهق جيوب المغاربة الذين ينوون الاستثمار في أبنائهم، ما يضطر العديد منهم إلى العودة إلى المدرسة العمومية بمشاكلها وإكراهاتها، مدرسة لم تعد تعطي ما كانت تعطيه من قبل حسب مجموعة من المتتبعين، الذين أعلنوا موت المدرسة العمومية وتكفينها ودفنها... وفي الوقت الذي يعتبر بعض المواطنين التعليم رهان المغرب في الحاضر والمستقبل، وأن النهوض بقطاع التعليم هو مفتاح التنمية والتقدم، لذلك وجب مضاعفة الجهود لمسايرة ما تستطيع جيوب المواطنين أن تدفعه لتعليم أبنائها، وأن لا تقع فريسة لوبيات تتمدد بالربح أكثر على حساب المنتوج التعليمي المقدم خارج إطار القانون...

مصاريف التسجيل الجديدة.. “المفاجئة”

تفاجأت العديد من الأسر المغربية خلال شهر يونيو الجاري بارتفاع صاروخي في الأداءات الشهرية لمجموعة من المدارس الخاصة، حيث تم إبلاغ أولياء الأمور الذي يدرسون أبناءهم عبر رسائل عاجلة ترسلها الإدارة مع التلاميذ، تقول أنه يجب إعادة تسجيل التلاميذ الراغب أولياؤهم الاستمرار في تدريسهم بالمدرسة المعنية، وتتطلب العملية دفع مصاريف التسجيل التي تصل في أدنى مستوياتها إلى 1000 درهم، فيما الأداء الشهري يتغير حسب المدرسة الخاصة، لكن لا تحكمه ضوابط معينة، حيث عاينت _المشعل_ حجم هذه الفوضى في عدد من الأقسام، التي تدرس نفس المستوى فيما تختلف الأداءات الشهرية بين التلاميذ التي يدفعونها للإدارة المعنية، بعيدا عن أعين الوزارة الوصية وخارج القانون.

وفي جولة _المشعل_ شملت عددا من المؤسسات الخاصة في الدار البيضاء، تم الوقوف على الفرق الصارخ بين مصاريف التسجيل والأداءات الشهرية، بين الأقسام التعليمية، مما يظهر أن هناك تلاعبات في أثمان التدريس تقوم بها بعض المدارس الخاصة.

في هذا الإطار قال مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية لـ_المشعل_ أن القانون الحالي لا يتيح للوزارة التدخل في رسوم التسجيل في التعليم الخصوصي والأمر يخضع للعرض والطلب، وبالتالي فإن الأمر يبقى على ما هو عليه، ولدى أولياء الأمور القرار الأول والأخير في تدريس أبنائها في المدارس الخاصة أو المدرسة العمومية.

الأكل والنقل.. الدجاجة التي تبيض ذهبا

من أجل زيادة المصاريف الدراسية على الأسر المغربية، وسعيا منها لتوسيع هامش الأرباح المالية على ظهر التلاميذ خصوصا الموجودين في الأقسام الأولية، تلجأ المدارس الخاصة إلى حيل أخرى من خلال مضاعفة المصاريف على الأسر المنهكة أصلا في جيوبها بسبب الواجبات الشهرية والأدوات والمقررات الدراسية الباهظة الثمن، بخصوص النقل المدرسي الذي يزيد من المبلغ الشهري المؤدى عن التلميذ، بالإضافة إلى التغذية التي توفرها هذه المدارس والتي تعتبر الربح الكبير لهذه المؤسسات التعليمية.

وبالإضافة إلى النقل والأكل، فإن عددا من هذه المدارس تلزم الأسر المغربية بأداء أموال الأنشطة الثقافية والترفيهية لأبنائها طيلة السنة الدراسية، حيث تربط بعض المدارس هذه الخرجات الترفيهية أو الأنشطة الثقافية بمقررات الدروس، ويعتبرونها تابعة للمناهج الدراسية، وبالتالي يجد أولياء الأمور ملزمين بدفع مثل هذه المصاريف الخارجة عن الأداءات الشهرية والتأمين ومصاريف التسجيل في كل مرة، حسب برنامج كل مؤسسة تعليمية خاصة، وحسب سياستها التي تنهجها في خارطة التدريس.

هكذا تتدخل الوزارة بخصوص أسعار المدارس الخاصة

يبقى تدخل وزارة التربية الوطنية بخصوصة مواجهة لوبي المدارس الخاصة غير مقنع حسب عدد من المتتبعين للشأن التعليمي في المغرب، فالاقتصار على قوانين على الورق لن يلجم شجع لوبيات التعليم الخاص، خصوصا في ظل الارتفاع الباهظ للمصاريف سنة بعد أخرى.

وينص القانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، والنصوص الصادرة لتطبيقه على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، وهكذا تعرف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، حيث تهم هذه التكاليف رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس، ونفقات التأمين على التلاميذ، وواجبات إضافية أخرى مثل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي.

وأثمنة التعليم الخصوصي حسب مصدر مسؤول تخضع لمبدأ العرض والطلب، وتتراوح عموما ما بين 350 و3000 درهما أو أكثر، لذا فإن آباء وأولياء التلاميذ يختارون المؤسسات التي تناسب الخدمات التي يرغبون فيها، والتي تستجيب لقدراتهم المادية.

وأكد سعيد أمزازي أنه في إطار تنزيل مقتضيات الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، ستعمل الوزارة على مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتعليم الخاص من خلال مجموعة من الإجراءات من بينها وضع دفاتر للتحملات تقنن وتنظم الاستفادة من التدابير التحفيزية حسب نوعية الاستثمار والمجال الجغرافي والأسلاك التعليمية المعنية، ومراعاة التزام المؤسسات المستفيدة بتطبيق رسوم للتمدرس، تلائم أكبر عدد ممكن من الأسر والشرائح المجتمعية ومساهمتها في التضامن المجتمعي وانخراطها في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية.

أما فيما يخص الإجراءات الحالية المتخذة من طرف الوزارة في انتظار مراجعة القانون المنظم للتعليم الخاص، عملت الوزارة على إصدار المقرر رقم 138 بتاريخ 04 أكتوبر 2011 بشأن اعتماد دفتر التحملات المتعلق بفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والذي يلزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إخبار آباء وأولياء التلاميذ بطبيعة الخدمات المقدمة واطلاعهم على تفاصيلها، سواء فيما يخص الجوانب التربوية أو ما يتعلق برسوم وواجبات التمدرس وباقي الخدمات، وأيضا إصدار مذكرة وزارية بتاريخ 01 شتنبر 2011 تلزم مديري الأكاديميات بدعوة أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى تخصيص حيز بارز داخل فضاءات مؤسساتهم لاطلاع الآباء والأولياء على نوع التعليم الملقن، حسب الترخيص القانوني المسلم لكل مؤسسة، وعلى تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين وغيرها من الخدمات المقدمة، وتقديم وصولات مقابل الرسوم والواجبات المؤداة، وتعزيز زيارات لجن المراقبة الإدارية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، للحرص على ضمان احترام هذه المؤسسات لدفتر التحملات.

“ها علاش” المغاربة يدرسون أبناءهم بـ“الفلوس”

انتشر لدى غالبية المغاربة الفكر السائد الذي يزكي تلميذ المدرسة الخصوصية على تلميذ المدرسة العمومية، بل وأصبح التفاضل والتفاخر بين الأسر يصب في هذا الاتجاه، وأصبح التباهي يسود بين مكونات العائلات بخصوص تسجيل أبنائها لدى المؤسسات التعليمية الخاصة.

وأصبحت الأسر المغربية تخصص من ميزانيتها الشهرية قسطا ماليا لدفعها لإدارات التعليم الخاص، بل أصبح واجبا حتميا وساري المفعول رغم الأزمات التي تضرب المغاربة كل مرة، مثل هذه السنة التي سيجتمع فيها العدوان الثلاثي على الأسرة المغربية وهو «الكونجي..العيد الكبير..والدخول المدرسي»، تماما كما وقع السنة الفارطة، حيث يصبح الجو مكهربا عند البعض بعد فرحة صيفية قصيرة. ويرى عدد من المتتبعين للشأن التعليمي في المغرب، أن التسويق للمدارس الخاصة أصبح منتشرا أكثر من أي وقت مضى، بل ويزداد بطريقة مميعة أكثر، خصوصا ما سبق للمجلس الأعلى للتربية والتكوين أن أقر فيه بأن مستوى تحصيل التلاميذ في القطاع الخاص أحسن بكثير بالنسبة إلى التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في المدرسة العمومية، وكان لهذا الاعتراف دور خطير لتوجيه وتشكيل الرأي العام نحو توجه معين، ومنذ ذلك الحين والمدارس الخصوصية في نمو متسارع إلى اليوم، مستفيدة من فراغات قانونية، وتسهيلات مالية، وغياب تعقيدات تحول دون إتمام المشروع، بل يتم دعمه أكثر وفك كل العقد التي من الممكن ان توضع أمام أي «مول الشكارة» لإنشاء مدرسة خاصة.

قانون جديد يربك حسابات المدارس الخاصة

قانون جديد لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تقف عليه حكومة العثماني، والذي يلزم مدارس القطاع الخاص بتوفير موارد بشرية بعيدا عن أساتذة التعليم العمومي، مما سيربك حسابات المدارس الخاصة، وبالتالي قد ينتج عنه مشاكل بخصوص السير العادي للتدريس، إذا لم تلتزم المدارس الخاصة بتكوين أساتذتها خلال ست سنوات المقبلة. في هذا الإطار كشف مصدر مسؤول أن هذا القانون يرمي إنهاء مجانیة التعلیم في التعلیم العالي والثانوي التأهیلي، وفرض مساهمات على الجماعات الترابیة والقطاع الخاص والأسر، وإلزامیة فتح التعلیم الأولي في وجه جمیع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بین 4 و6 سنوات، وإعادة هیكلة التعلیم العالي من خلال تجمیع مختلف مكوناته وفق مخطط متعدد السنوات، ووضع خارطة وطنیة استشرافیة للتعلیم العالي وإقامة أقطاب جامعیة جهویة، مع إلزام التعلیم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفیر التعلیم لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعیة إعاقة، ومنح التعلیم الخصوصي مهلة 6 سنوات لتوفیر حاجیاته من رجال التعلیم بعیدا عن أطر المدرسة العمومیة.

* زكرياء شيبوش

المدارس الخاصة زاد الطلب عليها وارتفعت أسعارها

قال المرشد الأسري والتربوي والبيداغوجي زكرياء شيبوش أن المغرب مازال حاليا يتخبط في مشكل عدم وجود تنوع العرض التربوي، هناك التعليم العادي الذي يعرفه الجميع، ويقدم عرضا وحيدا، حيث نحتاج إلى التنويع الذي نهجته مجموعة من الدول لكي نضمن تكافئ الفرص، من تنويع العرض التربوي والتعليمي.

وأضاف زكرياء شيبوش في حديثه لـ_المشعل_ أن بعض مدارس التعليم الخصوصي تواكب متطلبات العصر، ويتميز نظامها بالانضباط وعدم طرح مشكل غياب الأساتذة، والمراقبة الصارمة لكل صغيرة وكبيرة، وبالتالي وجدت الأسر أن هذا هو الملاذ الوحيد، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ويساهم أيضا هذا القطاع الخاص في التثقيف وتطوير المهارات وصقل المواهب، وهذا اهتمام كبير من المدرسة الخصوصية، ما جعل الطلب عليها يزيد، خصوصا أن هذا الدور كانت تقوم به المدرسة العمومية من قبل. وأكد شيبوش أنه بالنظر إلى المشاكل التي عرفها التعليم العمومي من انهيار وتصدع كبير داخل البرامج التي تكون مرتجلة ومستوردة أحيانا، وجعل قطاع التعليم في أيدي السياسيين مما جعل النظام التعليمي مسيس بكامله، مشيرا إلى أن عدم وضوح خريطة للتعليم في المغرب جعل العديد من الأسر تفقد الثقة في التعليم العمومي، والتجأت مكرهة إلى التعليم الخصوصي، وهذا الأخير يعتبر شريكا أساسيا وواحدا من المكونات التربوية والذي أصبح يعرف زيادة في عدد الوافدين عليه، رغم أن الثمن الشهري يثقل كاهل الأسر، على مستوى التسجيل والرسوم والتأمين.