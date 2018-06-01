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وفد نسائي مغربي يزور إسرائيل

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 20:01 وفد نسائي مغربي يزور إسرائيل | مجتمع
وفد نسائي مغربي يزور إسرائيل
أفادت تقارير صحفية أن وفداً نسائيا مغربياً يقوم منذ يوم الأحد الماضي، بزيارة لإسرائيل تستمر لعدة أيام، وذلك بعد زيارة مماثلة قام بها وفد آخر يضم 11 شخصاً، من بينهم مهندسون وكتاب ومخرجون ورجال

شوف تيفي

أفادت تقارير صحفية أن وفداً نسائيا مغربياً يقوم منذ يوم الأحد الماضي، بزيارة لإسرائيل تستمر لعدة أيام، وذلك بعد زيارة مماثلة قام بها وفد آخر يضم 11 شخصاً، من بينهم مهندسون وكتاب ومخرجون ورجال أعمال، بعد دعوة رسمية تلقوها من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ومن جهته، وصف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، المشاركين في الزيارة في تصريح سابق لـ''شوف تيفي''بـ''العملاء''.

صرحت يوم أمس إذاعة ''ريشت كان'' العبرية، وفق وكالة الأنباء الهولندية ''أناب''التي أوردت الخبر اليوم، أن ''الوفد النسائي المغربي يشارك في فعاليات ومشاريع اجتماعية وندوات ''للنهوض بمكانة المرأة''.

وأضافت الإذاعة أن الوفد وصل إلى إسرائيل رغم ''عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمغرب'' .. دون أن توضح عدد أعضاء الوفد أو هوياتهن.

أثارت هذه الزيارة موجة غاضبة في صفوف النشطاء المناهضين للتطبيع مع الكيان الصهوني، خاصةً وأنها تأتي بعد أيام قليلة من قيام الصفحة الرسمية للخارجية الإسرائيلية بالفيسبوك وتويتر، بنشر صور لـ11 مغربيا أثناء زيارتهم لعدة مؤسسات رسمية بالأراضي المحتلة، والتي اعتبرت أن الوفد المغربي ''يمثل منظمات المجتمع المدني ممن يرون أهمية في الحوار والتواصل مع نظرائهم في إسرائيل''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب وفد نسائي إسرائيل

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