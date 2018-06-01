 القبض على رجل مغربي بحوزته 1.4 مليون أورو نقدا في أمستردام ﻿
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القبض على رجل مغربي بحوزته 1.4 مليون أورو نقدا في أمستردام

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 19:59 القبض على رجل مغربي بحوزته 1.4 مليون أورو نقدا في أمستردام | دولي
القبض على رجل مغربي بحوزته 1.4 مليون أورو نقدا في أمستردام
ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل مغربي يبلغ من العمر 39 عاماً لمشاركته في عمليتي نقل مخدرات.

شوف تيفي

ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل مغربي يبلغ من العمر 39 عاماً لمشاركته في عمليتي نقل مخدرات.

حيث تم القبض على المشتبه به في المنزل، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الهولندية، وقد عثرت الشرطة على ثلاثة أسلحة نارية وكمية كبيرة من المال في مكانين آخرين بأمستردام. وعلى ما يقارب من 1.4 مليون أورو نقدًا.

كما عثرت أيضا على ماكينات عد النقود وأكياس مخدرات وست حقائب من القنب الهندي.

يتعلق نشاط نقل الحشيش الذي كان يقوم به الرجل، بعمليات تهريبها بين هولندا والدول الإسكندنافية.

واعتقل الرجل المطلوب في قائمة بحث أوروبية بناء على طلب من الدانماركيين.

جدير بالذكر أن السلطات الدانماركية طلبت تسليمه إليها ، في حين ذكرت دائرة الادعاء العام أيضا أن التحقيق جار بحقه في هولندا.

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