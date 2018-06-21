برنامج التشغيل ''ممكن'' على خطى مقاولتي..أحلام عريضة وإمكانيات متواضعة ﻿

تم التوقيع مؤخرا بالرباط على ميثاق إطلاق برنامج التعبئة الوطنية لتمكين الشباب “ممكن” وهو المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية

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عبد اللطيف السكارجي

تم التوقيع مؤخرا بالرباط على ميثاق إطلاق برنامج التعبئة الوطنية لتمكين الشباب “ممكن” وهو المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشغل والإدماج المهني، تحت إشراف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومن جهة أخرى، بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب في شخص رئيسته السابقة مريم بنصالح، وجمعية مجالس الجهة بالمغرب ممثلة في شخص رئيسها..فهل سيكون هذا البرنامج طوق نجاة الحكومة للخروج من أزمة البطالة المتفشية في المغرب؟

“المشعل” تكشف تفاصيل هذا البرنامج وأهدافه وأرقامه بين الحقيقة والوهم، بعد فشل عدد من البرامج الحكومية السابقة على مدى سنوات طويلة.

هذه تفاصيل البرنامج الجديد “ممكن”

بعد فشل عدد من المشاريع المحدثة من طرف الحكومات السابقة للحد من البطالة والهشاشة، خرجت قطاعات وزارية في حكومة العثماني ببرنامج جديد باسم _ممكن_ لإحداث مليون و200 ألف منصب وفرصة شغل.

ويأتي هذا البرنامج الجديد في إطار الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، وتحسين قدرات التوظيف للشباب وملاءمة كفاءاتهم ومهاراتهم مع حاجيات سوق الشغل، عبر تكوين قصير المدة ومتنوع التخصصات لـفائدة مليون من الباحثين عن الشغل، وكذا تقديم الدعم من خلال تحفيزات في إطار العمل المؤجر لفائدة أكثر من نصف مليون باحث عن عمل، بالإضافة إلى مواكبة إنشاء 20 ألف مشروع مقاولاتي (شركات ناشئة، مقاولات جد صغيرة ومتوسطة، المقاول الذاتي)، والحفاظ على معدل النشاط لأكثر من 46 في المائة.

ويقترح برنامج _ممكن_ الذي وقع بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشغل والإدماج المهني حسب المعطيات المتوفرة، عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع وتيرة إحداث فرص العمل على المديين القصير والمتوسط، ويهدف أيضا إلى خلق تعبئة شاملة بين منظمات حكومية، مجتمع مدني، شركات..، وفي صفوف الشباب أنفسهم، لإطلاق ديناميكية مجتمعية في أفق بعث روح لتغيير عقليات وسلوكيات مختلف مكونات المجتمع بكل أجياله، من منطلق أن التشغيل والإدماج الاقتصادي والمهني يحتاج بشكل عام إلى عمل تشاركي وإلى مساهمة الجميع.

هكذا سيصبح للشباب فرصة إحداث عملهم الخاص

تفشي البطالة الذي يعرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة، جعل الحكومات السابقة تفكر في عدة مشاريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومن بينها برامج مثل «حانوتي»، «مقاولتي»...، وغيرها من البرامج التي فشلت فشلا ذريعا في الحد من البطالة، بل وحتى الذين انخرطوا فيها من الشباب فشلوا نظرا لعدم المواكبة والدراسة وأشياء أخرى، بل منهم من أضحى مهددا بالسجن...

ومن خلال برنامج _ممكن_ الجديد، سيصبح بإمكان الشباب إحداث عملهم الخاص، أو إقامة مشاريعهم المقاولاتية، إذا كانوا مبدعين واعتمدوا النهج المناسب، فسيكون متاحا إيجاد تدريب أو شغل، شريطة التوفر على روح المثابرة وتقديم التضحيات والشروع في العمل، عبر الاستفادة من الآليات والبرامج التي توفرها له الحكومة.

ويضطلع _ممكن_ بثلاثة أدوار أساسية، وهي تمكين الباحثين عن الشغل من آليات ووسائل تسمح لهم باكتساب المهارات الضرورية والسلوكيات المهنية المؤدية إلى الإدماج المهني، ودفع الشباب، الذين سيلجون سوق الشغل، إلى تحمل المسؤولية في بناء مشروعهم المهني بجدية ومثابرة، وكذا خلق ديناميكية مجتمعية للتضامن حول قضية التشغيل، حتى تساهم كل مغربية ومغربي، كل حسب تجربته للشباب واستطاعته، في الإدماج المهني.

في هذا السياق قال زكرياء الهبطي المتخصص الاقتصادي والباحث الاجتماعي أن برنامج _ممكن_ غير كاف لحل مشكل البطالة على المستوى الوطني، مبرزا أن تنزيله يظل صعبا، وأن خلقه لمليون و200 ألف منصب شغل يظل فقط حلما قد لا يتحقق.

وأضاف الهبطي في حديثه لـ_المشعل_ أن برنامج _ممكن_ لن يخلق عدد فرص الشغل المعلن عنها، شأنه شأن مجموعة من البرامج المشابهة التي أطلقتها الحكومات المغربية، فشل بعضها والبعض الآخر كان تأثيره هامشيا، مشيرا أن الفكرة تبقى نبيلة لكن تنزيلها يحتاج لعدد من الآليات يجب على الحكومة أن تلتزم بها، ويبقى المشروع صعبا وليس مستحيلا، لكن تنزيله في الظروف الحالية هو ما يساهم في صعوبة تحقيقه.

مليون و200 ألف رقم فلكي.. وبرنامج “ممكن” غير ممكن

مباشرة بعد هذا البرنامج الذي أثار جدلا في قلب البرلمان، وانتقده عدد من نواب المؤسسة، بدأ في الظهور جليا أن هذا البرنامج ربما قد أصبح غير ممكن في الوقت الراهن، نظرا لعدد من المعطيات.

في هذا الإطار عبر مصدر برلماني لـ_المشعل_ عن اندهاشه من هذا الرقم، على غرار بعض البرلمانيين الذين هاجموا الحكومة واتهموها بالكذب على المغاربة من خلال برنامج لن يرى النور، ولربما لن يستطيع تحقيق حتى نصف هذا الرقم المعلن عنه، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التشغيل والإدماج المهني واقعية البرنامج الجديد وأهدافه المسطرة التي سيكتمل تحقيقها متم سنة 2021.

وأضاف المصدر ذاته بلغة الأرقام أنه لتوفير رقم مليون و200 ألف من مناصب الشغل ينبغي تحقيق نسبة نمو تصل إلى 10 في المائة، في حين أن التصريح الحكومي يشير إلى تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 4 و5 في المائة، وأنه بحساب بسيط ظاهر للعيان، فإن برنامج «ممكن» يظهر أنه مجرد حلم ولن يتحقق، مما يظهر جليا أن الحكومة تسوق أرقاما خيالية، قد تعود عليها بأشياء سلبية في المستقبل، وقبل متم سنة 2021.

وأشار المصدر ذاته أن هذا يعتبر كذبا على المغاربة، وهو ما سيزيد من إفقادهم الثقة بالسياسة والأحزاب السياسية والعمل السياسي ككل، خصوصا في ظل الظروف الحالية المتأزمة التي يعيشها المعطلون، وفي ظل البرامج التي فشلت من قبل، وأصبح بعض المستفيدين منها مهددون بالسجن، وترخي بظلالها على البرنامج الحالي.

وكانت البرامج السابقة التي تم إحداثها من قبل أهمها برنامج «مقاولتي» حيث لم تحقق منذ انطلاقها سوى نسبة ضئيلة من الأهداف التي خلقت من أجلها، حيث أن برنامج مقاولتي الذي كان يهدف إلى خلق 30.000 مقاولة وتوفير 90.000 منصب شغل في حدود سنة 2008، لم يحقق سوى 3500 مشروع مع العلم أن 1700 مشروع منها لم توافق الأبناك على تمويلها واعتبرتها مشاريع ممولة ذاتيا، أما عدد 1800 مشروع فيحولنا مباشرة إلى النسبة الحقيقية التي استفادت من الموافقة البنكية بتمويلها، أي ما يعادل 3 بالمائة من أهداف البرنامج، في حين أن معظم هذه المشاريع للأسف الشديد قد أفلست وتحول أصحابها من مسيري شركات ومقاولين، إلى الشوارع من جديد، يضيف ذات المصدر.

* محمد يتيم

برنامج ''ممكن'' شمولي ومن المحتمل أن يساهم في إحداث 1.2 مليون منصب شغل

قال محمد يتيم الوزير في حكومة العثماني المكلف بالتشغيل والإدماج المهني في تصريح لـ_المشعل_ أن المغرب بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تم سنها منذ نهاية التسعينات، ساهمت من التقليص من نسبة البطالة بشكل متواتر، ورغم تسجيل ارتفاع طفيف في معدل البطالة سنة 2017، حيث انتقل من 9.9 في المائة سنة 2016 إلى 10.7 في المائة سنة 2017، على المستوى الوطني، تبقى إشكالية البطالة مرتبطة بعدة عوامل أهمها ضعف محتوى النمو الاقتصادي من التشغيل وارتفاع وتيرة النمو الديمغرافي، بالإضافة إلى عدم ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل التي تعتبر إحدى عوامل ارتفاع بطالة الشباب حاملي الشهادات، ويبقى الارتفاع الطفيف لمعدل البطالة غير مهول بالنظر للظروف الاقتصادية الدولية وآثارها على الاقتصاد الوطني.

ولمواجهة هذه المعضلة يجب تحقيق الالتقائية بين مختلف السياسات القطاعية التي لها علاقة بإنعاش التشغيل يضيف محمد يتيم لـ_المشعل_، أنه تم اعتماد المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021 الذي يرتكز على خمس محاور أساسية، وهي دعم خلق مناصب الشغل، ويتعلق الأمر هنا بإجراءات تهدف دعم الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل كميا ونوعيا وتقييم وقع الاستراتيجيات والمخططات القطاعية على التشغيل وإعداد برمجة استشرافية لعدد المناصب المتوقع إحداثها، وكذا دعم خلق فرص الشغل عبر تلبية الحاجة المتزايدة للخدمات ذات المنفعة الاجتماعية والنفع العام (خدمات القرب)، وثانيا ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، ومن بين الإجراءات التي يرمي إليها المخطط في هذا الموضوع، تطوير الحس المقاولاتي وروح المبادرة في جميع مستويات وأسلاك التعليم وتعزيز تدريس اللغات والعمل على وضع منظومة تسمح بالتكوين مدى الحياة، وثالثا تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة، ويمكن تلخيص أهم تدابير هذا المحور في تجويد برامج إنعاش التشغيل الحالية ووضع برامج جديدة لتحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المأجور، وكذا وضع منظومة وبرامج تحفيزية للتشغيل الذاتي، مع تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، ويهدف هذا المحور الى تطوير نظام المعلومات حول سوق الشغل وتطوير آليات اشتغاله، وكذا تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على تطوير العلاقات المهنية ومأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية .

فضلا عن دعم البعد الجهوي في التشغيل، لاسيما من خلال مواكبة الجهات في وضع البرامج الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل و إغنائها وتجويد عمليات التشخيص الترابية المتعلقة بالتشغيل وإرساء منظومة للحكامة الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل، وكذا دراسة كيفية توسيع التمويلات الترابية لإنعاش التشغيل.

وأكد يتيم أنه بناء على نتائج تحليل الدراسات المتعلقة بالاستراتيجيات القطاعية وإسقاطاتها من حيث وتيرة خلق فرص التشغيل، من المحتمل أن يساهم البرنامج في احداث 1.2 مليون منصب شغل خلال فترة 2017-2021 وفي تحسين قابلية تشغيل 1 مليون باحث عن شغل ودعم التشغيل المؤجر لفائدة أكثر من 500 ألف باحث عن شغل ومواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة.

ودفاعا عن ما تم تقديمه من قبل وبالأرقام كشف محمد يتيم أن 89 ألف مستفيد من برنامج «إدماج»، وأكثر من 3000 مستفيدا من برنامج «تحفيز»، 18 ألف و650 مستفيد من برنامج «تأهيل»، وإحداث 1296 وحدة اقتصادية صغيرة.