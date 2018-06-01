 سابقة .. رئيس الوزراء الإسباني الجديد يضرب بتقاليد أسلافه عرض الحائط ويتوجه نحو فرنسا بدلاً من المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل بشعة بطلها نقابي معروف بإقليم شيشاوة | حوادث و حقوق

جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل بشعة بطلها نقابي معروف بإقليم شيشاوة

مجلس جهة الشرق ينظم الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني | اقتصاد

مجلس جهة الشرق ينظم الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

رئيس الحكومة يدعو إلى تعميم مبادرة الملك المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة في تعيينات رجال السلطة | بوليتيك

رئيس الحكومة يدعو إلى تعميم مبادرة الملك المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة في

في خضم مصاريف رمضان وعيد الأضحى والعطلة الصيفية:زيادات مفاجئة في التعليم الخصوصي تقهر المغاربة | مجتمع

في خضم مصاريف رمضان وعيد الأضحى والعطلة الصيفية:زيادات مفاجئة في التعليم الخصوصي تقهر المغاربة

هاشنو دارت الجزائر باش تحارب الغش في الامتحانات | دولي

هاشنو دارت الجزائر باش تحارب الغش في الامتحانات

وفد نسائي مغربي يزور إسرائيل | مجتمع

وفد نسائي مغربي يزور إسرائيل

القبض على رجل مغربي بحوزته 1.4 مليون أورو نقدا في أمستردام | دولي

القبض على رجل مغربي بحوزته 1.4 مليون أورو نقدا في أمستردام

برنامج التشغيل ممكن على خطى مقاولتي..أحلام عريضة وإمكانيات متواضعة | بوليتيك

برنامج التشغيل ''ممكن'' على خطى مقاولتي..أحلام عريضة وإمكانيات متواضعة

المملكة المغربية حققت تقدما مهما في تقليص معدل الهدر المدرسي | مجتمع

المملكة المغربية حققت تقدما مهما في تقليص معدل الهدر المدرسي

مجلس الصحافة الذي نريد...!

سابقة .. رئيس الوزراء الإسباني الجديد يضرب بتقاليد أسلافه عرض الحائط ويتوجه نحو فرنسا بدلاً من المغرب

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 18:53 سابقة .. رئيس الوزراء الإسباني الجديد يضرب بتقاليد أسلافه عرض الحائط ويتوجه نحو فرنسا بدلاً من المغرب | دولي
سابقة .. رئيس الوزراء الإسباني الجديد يضرب بتقاليد أسلافه عرض الحائط ويتوجه نحو فرنسا بدلاً من المغرب
في خطوة سابقة من نوعها سيقوم رئيس الوزراء الإسباني الجديد، بيدرو سانشيز، نهاية هذا الأسبوع إلى باريس، بجولة أوروبية تشمل برلين ولشبونة،

شوف تيفي

في خطوة سابقة من نوعها سيقوم رئيس الوزراء الإسباني الجديد، بيدرو سانشيز، نهاية هذا الأسبوع إلى باريس، بجولة أوروبية تشمل برلين ولشبونة،

وبهذه الزيارة يقول متتبعون، سينهي سانشيز التقاليد المعترف بها في إسبانيا منذ عهد فيليب غونزاليس، رئيس الوزراء الإسباني السابق، بأن تكون أول زيارة خارجية رسمية لرئيس الوزراء الجديد إلى المغرب، وذلك تبعاً لما أعلن عنه رئيس الحكومة الإسباني في مقابلة مع تلفزيون''TVE''

وسيسافر بيدرو سانشس، وفق ما نشره اليوم موقع ''الجالية 24'' ترجمة عن جريدة ''إل إسبانيول'' يوم السبت إلى باريس، من أجل لقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهو الحدث الذي يعد مفاجأة سياسية في السنوات الأخيرة، حيث أن هذه الزيارة الرسمية لفرنسا ستضرب بالتقاليد الإسبانية عرض الحائط، وهي التقاليد التي بدأت منذ عام 1983 بزيارة رئيس الوزراء الإسباني السابق، فيليب غونزالس، المغرب في أول زيارة خارجية له.

وعلى الرغم من ذلك، يظل المغرب في صدارة قائمة الزيارات الخارجية لسانشيز، حيث سيكون المغرب الوجهة التالية له بعد جولته الأوروبية.

وهكذا يعطي سانشيز الأولوية للحلفاء الأوروبين وفي نفس الوقت يوجه رسالة إلى المغرب تتعلق بسياسة الهجرة، حيث شهدت إسبانيا في الأيام الأخيرة تدفق المئات من المهاجرين إليها عبر المغرب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب إسبانيا زيارة رسمية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هاشنو دارت الجزائر باش تحارب الغش في الامتحانات | دولي

هاشنو دارت الجزائر باش تحارب الغش في الامتحانات

القبض على رجل مغربي بحوزته 1.4 مليون أورو نقدا في أمستردام | دولي

القبض على رجل مغربي بحوزته 1.4 مليون أورو نقدا في أمستردام

النيابة الإسرائيلية توجه لزوجة نتانياهو اتهامات خطيرة | دولي

النيابة الإسرائيلية توجه لزوجة نتانياهو اتهامات خطيرة

بعد زواج الأمير هاري والممثلة ميغان ماركل.. القصر الملكي البريطاني يشهد أول زواج مثلي | دولي

بعد زواج الأمير هاري والممثلة ميغان ماركل.. القصر الملكي البريطاني يشهد أول زواج مثلي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم..تفاصيل اختطاف رضيعة من وسط مستشفى الهاروشي و مديرية الحموشي تفتح تحقيقا مستعجلا في الموضوع | خبر اليوم
منذ 23 دقيقة

خبر اليوم..تفاصيل اختطاف رضيعة من وسط مستشفى الهاروشي و مديرية الحموشي تفتح تحقيقا مستعجلا في الموضوع

حالة مؤثرة لشاب من سلا..داء السكري عما ليه العينين و معندوش فلوس العملية..للمساعدة | حالة خاصة

حالة مؤثرة لشاب من سلا..داء السكري عما ليه العينين و معندوش فلوس العملية..للمساعدة

الحكومة المغربية تشيد بأداء المنتخب الوطني بمونديال روسيا رغم الاقصاء وهذا ما قاله العثماني | خارج البلاطو

الحكومة المغربية تشيد بأداء المنتخب الوطني بمونديال روسيا رغم الاقصاء وهذا ما قاله العثماني

البرد و الرياح في فصل الصيف..لمغاربة كاعيين و مديرية الأرصاد تُفسر..ها علاش مزال درجات الحرارة في انخفاض | روبورتاج

البرد و الرياح في فصل الصيف..لمغاربة كاعيين و مديرية الأرصاد تُفسر..ها علاش مزال درجات الحرارة في انخفاض

﻿

آخر المستجدات

جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل بشعة بطلها نقابي معروف بإقليم شيشاوة | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل بشعة بطلها نقابي معروف بإقليم شيشاوة

مجلس جهة الشرق ينظم الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني | اقتصاد

مجلس جهة الشرق ينظم الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

رئيس الحكومة يدعو إلى تعميم مبادرة الملك المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة في تعيينات رجال السلطة | بوليتيك

رئيس الحكومة يدعو إلى تعميم مبادرة الملك المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة في

في خضم مصاريف رمضان وعيد الأضحى والعطلة الصيفية:زيادات مفاجئة في التعليم الخصوصي تقهر المغاربة | مجتمع

في خضم مصاريف رمضان وعيد الأضحى والعطلة الصيفية:زيادات مفاجئة في التعليم الخصوصي تقهر المغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.