سابقة .. رئيس الوزراء الإسباني الجديد يضرب بتقاليد أسلافه عرض الحائط ويتوجه نحو فرنسا بدلاً من المغرب ﻿

في خطوة سابقة من نوعها سيقوم رئيس الوزراء الإسباني الجديد، بيدرو سانشيز، نهاية هذا الأسبوع إلى باريس، بجولة أوروبية تشمل برلين ولشبونة،

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في خطوة سابقة من نوعها سيقوم رئيس الوزراء الإسباني الجديد، بيدرو سانشيز، نهاية هذا الأسبوع إلى باريس، بجولة أوروبية تشمل برلين ولشبونة،

وبهذه الزيارة يقول متتبعون، سينهي سانشيز التقاليد المعترف بها في إسبانيا منذ عهد فيليب غونزاليس، رئيس الوزراء الإسباني السابق، بأن تكون أول زيارة خارجية رسمية لرئيس الوزراء الجديد إلى المغرب، وذلك تبعاً لما أعلن عنه رئيس الحكومة الإسباني في مقابلة مع تلفزيون''TVE''

وسيسافر بيدرو سانشس، وفق ما نشره اليوم موقع ''الجالية 24'' ترجمة عن جريدة ''إل إسبانيول'' يوم السبت إلى باريس، من أجل لقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهو الحدث الذي يعد مفاجأة سياسية في السنوات الأخيرة، حيث أن هذه الزيارة الرسمية لفرنسا ستضرب بالتقاليد الإسبانية عرض الحائط، وهي التقاليد التي بدأت منذ عام 1983 بزيارة رئيس الوزراء الإسباني السابق، فيليب غونزالس، المغرب في أول زيارة خارجية له.

وعلى الرغم من ذلك، يظل المغرب في صدارة قائمة الزيارات الخارجية لسانشيز، حيث سيكون المغرب الوجهة التالية له بعد جولته الأوروبية.

وهكذا يعطي سانشيز الأولوية للحلفاء الأوروبين وفي نفس الوقت يوجه رسالة إلى المغرب تتعلق بسياسة الهجرة، حيث شهدت إسبانيا في الأيام الأخيرة تدفق المئات من المهاجرين إليها عبر المغرب.