فضيحة..شاب يعتدي جنسيا على طفل ضواحي مدينة مراكش ﻿

اهتز دوار أكادير تساوت بجماعة مولاي إبراهيم بإقليم الحوز، ضواحي مدينة مراكش، خلال الأسبوع الجاري، على وقع فضيحة أخلاقية، بطلها ذئب بشري ''شاب'' في عقده الثاني، تم ضبطه متلبسا بالاعتداء الجنسي على

''شوف تيفي''

اهتز دوار أكادير تساوت بجماعة مولاي إبراهيم بإقليم الحوز، ضواحي مدينة مراكش، خلال الأسبوع الجاري، على وقع فضيحة أخلاقية، بطلها ذئب بشري ''شاب'' في عقده الثاني، تم ضبطه متلبسا بالاعتداء الجنسي على طفل.

وحسب مصادر محلية فإن مصالح الدرك الملكي وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، أوقفت الشاب البالغ من العمر 25 سنة، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

وأكدت المصادر ذاتها أن العديد من الجمعيات الحقوقية المتواجدة بمدينة مراكش، قررت الدخول على الخط من أجل تقديم الدعم للطفل المعتدى عليه ولأسرته، خلال جلسات محاكمة الشاب.