 عاجل..النيابة العامة تلتمس إجراء الخبرة على الفيديوهات الخاصة بملف بوعشرين والقاضي يتخذ هذا القرار ﻿
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عاجل..النيابة العامة تلتمس إجراء الخبرة على الفيديوهات الخاصة بملف بوعشرين والقاضي يتخذ هذا القرار

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 18:48 عاجل..النيابة العامة تلتمس إجراء الخبرة على الفيديوهات الخاصة بملف بوعشرين والقاضي يتخذ هذا القرار | مجتمع
عاجل..النيابة العامة تلتمس إجراء الخبرة على الفيديوهات الخاصة بملف بوعشرين والقاضي يتخذ هذا القرار
قرر القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس 21 يونيو 2018، تأجيل أشغال جلسة محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم خطيرة، إلى غاية يوم الإثنين 25 يونيو الجاري.

"شوف تيفي"

قرر القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس 21 يونيو 2018، تأجيل أشغال جلسة محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم خطيرة، إلى غاية يوم الإثنين 25 يونيو الجاري.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن ممثل النيابة العامة وقبل قرار التأجيل، تقدم بملتمس إلى الهيئة القضائية، طالب من خلاله بإجراء الخبرة على الفيديوهات التي تدين المتهم توفيق بوعشرين.

وأكد المصدر ذاته أن بداية أشغال الجلسة المقبلة التي ستجرى زوال الإثنين المقبل، ستعرف إعلان القاضي بوشعيب فريح عن قراره بخصوص ملتمس النيابة العامة.

جدير بالذكر أن أشغال جلسة اليوم، عرفت عرض مقاطع فيديو مثيرة تحتوي على مشاهد جنسية ساخنة، على المتهم توفيق بوعشرين والمصرحة "م.م" والتي نفت بشكل قاطع أن تكون هي الظاهرة بهذه الفيديوهات.

 

 

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المغرب شوف تيفي القاضي الجلسة النيابة العامة توفيق بوعشرين

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