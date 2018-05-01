الصحفيون على موعد مع انتخاب من يمثلهم داخل المجلس الوطني للصحافة غدا الجمعة ﻿

يتجه، يوم غد الجمعة، 2265 صحفيا و76 ناشرا إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب من يمثلونهم داخل المجلس الوطني للصحافة، الذي أراد له المشرع أن يكون هيئة للتنظيم الذاتي للمهنة، تتمتع بالشخصية المعنوية

شوف تيفي:

يتجه، يوم غد الجمعة، 2265 صحفيا و76 ناشرا إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب من يمثلونهم داخل المجلس الوطني للصحافة، الذي أراد له المشرع أن يكون هيئة للتنظيم الذاتي للمهنة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وبتركيبة ثلاثية تتكون من الصحافيين المهنيين، والناشرين، والمجتمع المدني.

وتتألف تركيبة المجلس الوطني للصحافة من 21 عضوا ضمنهم 14 عضوا منتخبا، سبعة أعضاء منهم ينتخبهم الصحافيون المهنيون، مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام، وينتخب السبعة أعضاء الآخرين من قبل ناشري الصحف، فيما يعين باقي أعضاء المجلس من قبل الهيئات التي حددها القانون رقم 90.13 وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، واتحاد كتاب المغرب، بالإضافة إلى صحافي شرفي تعيّنه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية، وناشر سابق تعيّنه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية.

وسيكون على الصحافيين المهنيين، في هذه الانتخابات الأولى من نوعها في المغرب، اختيار السبعة أعضاء الذين سيمثلونهم داخل المجلس، من بين ثلاثة لوائح متنافسة وهي لائحة ''حرية مهنية نزاهة'' والتي يتزعمها الصحافي بالقناة الثانية حميد سعدني، وهي اللائحة المدعومة من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى لائحتين، واحدة تحمل اسم ''التغيير''، يوجد على رأسها الصحافي علي بوزردة، ثم لائحة ثالثة تحمل اسم ''الوفاء والمسؤولية'' ويوجد على رأسها الصحافي عبد الصمد بنشريف. وتتم عملية التصويت بالنسبة لهذه الفئة وفق نظام اللائحة، على أن تضم كل لائحة، وجوبا، أربعة صحافيين مهنيين يمثلون الصحافة المكتوبة، والورقية والإلكترونية، وصحافيين يمثلون قطاع الاتصال السمعي البصري، وصحافي واحد من وكالة المغرب العربي للأنباء.

فيما سيكون على فئة ناشري الصحف اختيار السبعة أعضاء الذين سيمثلونهم داخل المجلس من بين 16 مرشحا، بواسطة الاقتراع الفردي. ويشترط أن تتضمن كل لائحة ترشيح عن فئة الصحفايين المهنيين وعن الترشيحات التي تقدم عن هيئة الناشرين، مرشحة واحدة على الأقل.

وقد تم وضع عشر مكاتب للتصويت بالنسبة للصحافيين المهنيين في كل من الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ووجدة، وفاس، ومراكش، وأكادير، والعيون، وبني ملال، والداخلة، وبالنسبة لفئة الناشرين هناك مكتب واحد في الدار البيضاء.

ويشرف على عميلة انتخاب المجلس الوطني للصحافة، وفق ما جاء في المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، لجنة الإشراف التي يرأسها قاضي منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى جانب ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب وممثل نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية وممثل عن هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية.

وقد أناط المشرع بالمجلس الوطني للصحافة عدة مهام في مقدمتها التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ووضع نظامه الداخلي وميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة واحترام قواعدها وأخلاقياتها، والسهر على ضمان احترام المهنيين لها، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وتعزيز استقلالية الصحافي والمقاولة الصحافية، كما أنيط به اختصاص التحكيم في نزاعات الشغل في مقاولات الصحافة، باعتباره سلطة مرجعية لها اختصاصات محددة بقوة القانون وتمتلك القدرة والأدوات الفعلية من أجل التدخل لإقرار احترام اخلاقيات المهنة وحماية حقوق الأفراد وصيانة حرمة الحياة الخاصة والقيام بالوساطة لذلك، وفي حالة الاتفاق على الوساطة أو التحكيم فلا يمكن الذهاب بعد ذلك الى القضاء.

كما يضطلع المجلس بمهمة إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه، وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين مكونات الجسم الصحفي وقطاع النشر، وإعداد الدراسات المرتبطة بالقطاع، وكذا إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وعن انتهاكات هذه الحرية وخروقاتها وعن أوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب، على أن ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.

وبخصوص العقوبات التأديبية التي يمتلك المجلس صلاحيات إصدارها، فهي تقتصر على التنبيه دون نشره للعموم، والإنذار الذي يمكن للمجلس أن يقرر نشره على العموم، ثم التوبيخ مع التقييد في الملف المحدث لدى المجلس، إلى أن تصل العقوبات إلى السحب المؤقت لبطاقة الصحافي المهني لمدة لا تتجاوز السنة، وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة يحددها المجلس، بالإضافة إلى إقرار العقوبات المالية المتدرجة، التي يتراوح مبلغها ما بين 5000 إلى 50000 درهم، ثم الادعاء أمام المحكمة في حال تكرار الأخطاء دون نية للإصلاح، وهو الأمر الذى قد يترتب عليه التوقيف المؤقت عن مزاولة المهنة للصحافيين المدانين.