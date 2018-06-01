 حصري.. تفاصيل مثيرة خاصة بالفيديوهات الجنسية التي تم عرضها في محاكمة بوعشرين: ''قُبَل ومداعبات وجنس فموي..'' ﻿
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حصري.. تفاصيل مثيرة خاصة بالفيديوهات الجنسية التي تم عرضها في محاكمة بوعشرين: ''قُبَل ومداعبات وجنس فموي..''

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 18:30 حصري.. تفاصيل مثيرة خاصة بالفيديوهات الجنسية التي تم عرضها في محاكمة بوعشرين: قُبَل ومداعبات وجنس فموي.. | حوادث و حقوق
حصري.. تفاصيل مثيرة خاصة بالفيديوهات الجنسية التي تم عرضها في محاكمة بوعشرين: ''قُبَل ومداعبات وجنس فموي..''
في جديد أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المصرحة ''م.م'' وخلال ردها على الأسئلة الموجهة لها من طرف القاضي بوشعيب فريح، نفت نفيا قاطعا أن تكون الظاهرة بالفيديوهات التي

''شوف تيفي''

 

في جديد أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المصرحة ''م.م'' وخلال ردها على الأسئلة الموجهة لها من طرف القاضي بوشعيب فريح، نفت نفيا قاطعا أن تكون الظاهرة بالفيديوهات التي تحتوي على مشاهد جنسية ساخنة، مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تجزم وتؤكد إن كان بوعشرين هو الشخص الذي يظهر بالفيديوهات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الفيديوهات التي تم عرضها، تحتوي على مشاهد جنسية جد صادمة، عبارة عن مداعبات وقبل وأحضان وجنس فموي، بالإضافة إلى سماع صوت خشن يعود للفتاة التي تظهر به.

وأكد ذات المصدر أن القاضي بوشعيب فريح، وبعد عرض الفيديوهات، قرر رفع أشغال الجلسة التي ستعرف بعد استئنافها مناقشة الملتمس الخاص بإخضاع الفيديوهات للخبرة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القاضي بوشعيب فريح بوعشرين الفيديوهات

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