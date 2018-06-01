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حادثة سير مميتة بمنحدر قصبة أكادير أوفلا

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 18:15 حادثة سير مميتة بمنحدر قصبة أكادير أوفلا | حوادث و حقوق
حادثة سير مميتة بمنحدر قصبة أكادير أوفلا
تسببت منعرجات الطريق المؤدية لقصبة ''أكادير أوفلا'' مرة أخرى في حادث مفجع أودى بحياة شاب في مقتبل العمر وإصابة شخصين آخرين بجروج جد بليغة أدخلوا بموجبها لغرفة الإنعاش بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني،

شوف تيفي:أكادير

تسببت منعرجات الطريق المؤدية لقصبة ''أكادير أوفلا'' مرة أخرى في حادث مفجع أودى بحياة شاب في مقتبل العمر وإصابة شخصين آخرين بجروج جد بليغة أدخلوا بموجبها لغرفة الإنعاش بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، وذلك ليلة أمس الأربعاء بعد سقوط دراجة نارية كانوا على متنها أسفل المنحدر المؤذي للقصبة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالحادث راجع إلى التهور وعدم احترام قانون السير، والسرعة المفرطة التي كان سائق الدراجة النارية يقود بها رفقة مرافقيه، ليفقد السيطرة على دراجته، ويصطدم بالحاجز الإسمنتي المتواجد على جنبات الطريق أثناء عودته من جولة تفقدية للقصبة ليسقط في منظر مفجع أسفل الجبل ويتدحرج الشبان الثلاثة عدة مرات قبل أن يستقر بهم المطاف في الأسفل، وأدى الحادث لوفاة السائق على الفور نتيجة قوة اصطدامه بالصخور، فيما أصيب زميلاه بجروح وكسور عدة بمختلف أنحاء جسمهم .

هذا وفور علمها بالحادث هرعت مختلف مصالح الأمن والوقاية المدنية والسلطات المحلية لعين المكان، وتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات والمصابين لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية، في الوقت الذي فتحت فيه عناصر الأمن تحقيقا من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير حادثة سير مميتة منحدر أكادير أوفلا وفاة شاب إصابات خطيرة سقوط دراجة نارية

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