حصري.. شوفو كيفاش دخلات المنقبة لمستشفى الهاروشي وبدلات ''حوايجها'' لاختطاف الرضيعة+فيديو وصورة ﻿

بعد ساعات من اختطاف رضيعة حديثة الولادة من مستشفى عبد الرحيم الهاروشي بالبيضاء، حصلت ''شوف تيفي''، قبل قليل من يومه الخميس 21 يونيو، على صورة مثيرة، ظهرت بها المختطفة وهي ترتدي جلبابا تقليديا خلال

''شوف تيفي''

بعد ساعات من اختطاف رضيعة حديثة الولادة من مستشفى عبد الرحيم الهاروشي بالبيضاء، حصلت ''شوف تيفي''، قبل قليل من يومه الخميس 21 يونيو، على صورة مثيرة، ظهرت بها المختطفة وهي ترتدي جلبابا تقليديا خلال ولوجها إلى المستشفى قبل تنفيذها لعملية الاختطاف.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المعنية بالأمر ، ولجت إلى مستشفى الهاروشي بشكل عادي وهي ترتدي جلبابا تقليديا، قبل أن تعمد إلى تغيير ملابسها وتضع نقابا على رأسها حتى لا تظهر ملامحها بعد اختطاف الرضيعة من حضن والدتها.



تجدر الإشارة إلى أن مختلف الفرق الأمنية بمدينة الدار البيضاء، تسابق الزمن، منذ مساء أمس الأربعاء 20 يونيو، من أجل إيقاف المنقبة وشريكها سائق سيارة من نوع ''داسيا'' المتورطان في هذا العمل الإجرامي.