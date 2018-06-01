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النيابة الإسرائيلية توجه لزوجة نتانياهو اتهامات خطيرة | دولي

النيابة الإسرائيلية توجه لزوجة نتانياهو اتهامات خطيرة

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النيابة الإسرائيلية توجه لزوجة نتانياهو اتهامات خطيرة

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 17:53 النيابة الإسرائيلية توجه لزوجة نتانياهو اتهامات خطيرة | دولي
النيابة الإسرائيلية توجه لزوجة نتانياهو اتهامات خطيرة
أعلنت نيابة منطقة القدس، يومه الخميس 21 يونيو، عن لائحة اتهامات بحق زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي ومن بينها ''الاحتيال وخيانة الأمانة''، وذلك بعد تحقيق للشرطة حول تزوير نفقات الأسرة.

''شوف تيفي''

أعلنت نيابة منطقة القدس، يومه الخميس 21 يونيو، عن لائحة اتهامات بحق زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي ومن بينها ''الاحتيال وخيانة الأمانة''، وذلك بعد تحقيق للشرطة حول تزوير نفقات الأسرة.

ووفق وكالة فرانس بريس فقد قالت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان لها: '' إن نيابة منطقة القدس قدمت لائحة اتهام بحق زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو''.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن لائحة الاتهام بحق سارة نتانياهو، جاءت بسبب حصولها على منافع شخصية وذلك ''بالاحتيال وإساءة الائتمان في قضية طلب مئات وجبات طعام ثمينة لمآدب خاصة أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة بلغت نحو 359 ألف شيكل أي نحو (97 ) ألف دولار في مقري إقامة الزوجين الرسمي والخاص''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي منطقة القدس الشرطة الاحتيال نتنياهو الخيانة

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