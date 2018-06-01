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عاجل..بعد عرض الفيديوهات: محامون يسحبون إنابتهم عن توفيق بوعشرين

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 18:01 عاجل..بعد عرض الفيديوهات: محامون يسحبون إنابتهم عن توفيق بوعشرين | مجتمع
عاجل..بعد عرض الفيديوهات: محامون يسحبون إنابتهم عن توفيق بوعشرين
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والتي تجري أطوارها في هذه اللحظات من يومه الخميس باستئنافية البيضاء، عرفت اتخاذ محاميين من دفاع المتهم قرار سحب إنابتهم عنه.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والتي تجري أطوارها في هذه اللحظات من يومه الخميس باستئنافية البيضاء، عرفت اتخاذ محاميين من دفاع المتهم قرار سحب إنابتهم عنه.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بالمحاميين محمد النوري وأحمد الزرقطوني، واللذين أعلنا سحب إنابتهما عن المتهم توفيق بوعشرين والانسحاب من أشغال جلسة المحاكمة، بينما تراجع المحاميان لحسن العلاوي وعبد المولى المروري عن قرار سحب إنابتهما عن المتهم.

وأكد ذات المصدر أن المحامي النوري، قال بعد سحب إنابته عن المتهم: " أنا أعلن عن سحب نيابتي وأنسحب من المحاكمة بالرغم أني متأكد من براءة توفيق بوعشرين...فلا يمكن متابعته بهذه التهم الثقيلة..".

جدير بالذكر أن أشغال جلسة اليوم، عرفت عرض مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد جنسية ساخنة، على المتهم توفيق بوعشرين والمصرحة "م.م" والتي نفت بشكل قاطع أن تكون الظاهرة بهذه الفيديوهات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المحامي البيضاء توفيق بوعشرين

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