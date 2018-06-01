قبل عيد الأضحى.. الفراقشية يسرقون ماشية ضواحي مراكش ﻿

قبل أقل من شهرين من حلول عيد الأضحى، قام اللصوص الملقبون بـ ''الفراقشية'' أمس الأربعاء 20 يونيو، بسرقة عدد مهم من روؤس الماشية من داخل ضيعة، توجد بدوار ''واوزلت'' بجماعة تكركوست بإقليم الحوز ضواحي

''شوف تيفي''

قبل أقل من شهرين من حلول عيد الأضحى، قام اللصوص الملقبون بـ ''الفراقشية'' أمس الأربعاء 20 يونيو، بسرقة عدد مهم من روؤس الماشية من داخل ضيعة، توجد بدوار ''واوزلت'' بجماعة تكركوست بإقليم الحوز ضواحي مدينة مراكش.

وأوضحت مصادر محلية أن أصحاب الضيعة، تفاجؤوا بسرقة رؤوس الماشية، ليتم إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا للكشف عن هوية أفراد عصابة ''الفراقشية''.

تجدر الإشارة إلى أن الأشهر التي تسبق حلول عيد الأضحى، تعرف ظهور ''الفراقشية'' الذين يعملون على سرقة رؤوس الماشية لإعادة بيعها لبعض ''الكسابة'' بأسواق أسبوعية.