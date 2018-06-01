مثير... قرد بساحة ''جامع الفنا'' بمراكش يهاجم سائحا أجنبيا ويرسله للمستعجلات ﻿

تسبب قرد بساحة ''جامع الفنا'' قبل قليل في إصابة سائح أجنبي بجروح خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك بعد مهاجمته أثناء توقفه لمشاهدة ''حلقة'' رفقة زوجته.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تسبب قرد بساحة ''جامع الفنا'' قبل قليل في إصابة سائح أجنبي بجروح خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك بعد مهاجمته أثناء توقفه لمشاهدة ''حلقة'' رفقة زوجته.

وتعود تفاصيل الحادث إلى إقدام الضحية على مداعبة قرد بحلقة لمروض القردة ومعاكسته بحركات أثارت استفزاز القرد وأججت غضبه، ليقدم على الإنقضاض على السائح الأجنبي، وغرس أظافره وأسنانه بوجهه أمام ذهول الحاضرين الذين تدخلوا على وجه السرعة وخلصوا السائح من قبضة القرد.

وخلف هذا الهجوم إصابة الضحية بجروح جد غائرة نقل على إثرها لمستعجلات ابن طفيل لإسعافه.

وفور علمها بالحادث حلت مصالح الأمن والسلطات المحلية بعين المكان، وقامت بفتح تحقيق حول حيثيات وظروف وقوع الحادث