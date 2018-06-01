عاجل.. عرض فيديوهات تضم مشاهد جنسية ساخنة خلال محاكمة بوعشرين ﻿

واجه القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين قبل قليل من يومه الخميس 21 يونيو، خلال أشغال الجلسة، المتهم والمصرحة ''م.م'' مديرة نشر إحدى المواقع الإلكترونية بمقاطع فيديو، تحتوي على مشاهد

"شوف تيفي"

واجه القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين قبل قليل من يومه الخميس 21 يونيو، خلال أشغال الجلسة، المتهم والمصرحة "م.م" مديرة نشر إحدى المواقع الإلكترونية بمقاطع فيديو، تحتوي على مشاهد جنسية ساخنة.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن المصرحة المذكورة، وخلال تعليقها على الفيديو المعروض والذي يحتوي على لقطات جنسية ساخنة،نفت أن تكون هي التي تظهر به.



وأشار المصدر ذاته أن أشغال محاكمة توفيق بوعشرين، والتي قد تعرف عرض فيديوهات أخرى، ما تزال متواصلة في هذه اللحظات بحضور مشتكيتين، ويتعلق الأمر بـ "ن.ل" و "خ.ل".