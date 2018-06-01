عاجل.. انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفافي ورفاقه والبداية بطرد المهداوي ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، أعطى قبل قليل من يومه الخميس 21 يونيو، أشغال جلسة المحاكمة والتي تعرف غياب جميع المعتقلين

"شوف تيفي"

أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، أعطى قبل قليل من يومه الخميس 21 يونيو، أشغال جلسة المحاكمة والتي تعرف غياب جميع المعتقلين الذين رفضوا مرة أخرى ولوج القاعة بالرغم من تواجدهم باستئنافية البيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن بداية الجلسة، كانت ساخنة جدا، عقب وقوع مشادة كلامية حادة بين القاضي علي الطرشي والمعتقل حميد المهداوي الذي رفض التوقف عن الصراخ والتزام الهدوء، ما اضطر القاضي إلى اتخاذ قرار طرده من الجلسة.

وأبرز ذات المصدر أن أشغال الجلسة، تعرف في هذه اللحظات ترافع المحامي الحسيني كروط، والذي يرد على ما أثارته هيئة الدفاع عن المعتقلين بخصوص أسباب إنابته عن الدولة في هذا الملف.



