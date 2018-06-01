في أول خروج إعلامي.. نيكول لغريسي مفجرة فضيحة عصابة "الأمير المزور" تخرج عن صمتها وتروي ما جرى... ﻿

في ليلة من ليالي رمضان الذي ودعناه، وبداخل فيلا على شاطئ الهرهورة كانت سيدتان تقومان بفضح عصابة من النصابين، ادعى أحدهم أنه كولونيل وآخر أنه أمير من الشرفا في القصر الملكي

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في ليلة من ليالي رمضان الذي ودعناه، وبداخل فيلا على شاطئ الهرهورة كانت سيدتان تقومان بفضح عصابة من النصابين، ادعى أحدهم أنه كولونيل وآخر أنه أمير من الشرفا في القصر الملكي، والمساعد الثالث ادعى أنه قائد بدار المخزن، حيث تمكن هذا الثلاثي من سلب ورثة الملياردير الراحل بناني 80 مليون سنتيم و 4 هواتف ذكية من نوع آيفون، وكانوا بصدد سلبهم 30 مليون أخرى..لكن شجاعة مغربية يهودية اسمها نيكول لغريسي مكنت من نصب كمين للعصابة وتصوير أحد أعضائها وهو يعترف بالنصب والاحتيال..

في العدد 612 من جريدة " المشعل"، نتابع في خروج إعلامي لأول مرة حوارا مع نيكول لغريسي بطلة الكشف عن عصابة الأمير المزور، أجراه الصحفي مصطفى لختاصير، ويكشف تفاصيل ما جرى ليلة القبض على العصابة، وغيرها من الحقائق المثيرة نجدها في عدد "المشعل" المتوفر في الأكشاك..





