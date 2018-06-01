 في أول خروج إعلامي.. نيكول لغريسي مفجرة فضيحة عصابة "الأمير المزور" تخرج عن صمتها وتروي ما جرى... ﻿
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في أول خروج إعلامي.. نيكول لغريسي مفجرة فضيحة عصابة "الأمير المزور" تخرج عن صمتها وتروي ما جرى...

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 17:19 في أول خروج إعلامي.. نيكول لغريسي مفجرة فضيحة عصابة الأمير المزور تخرج عن صمتها وتروي ما جرى... | مجتمع
في أول خروج إعلامي.. نيكول لغريسي مفجرة فضيحة عصابة "الأمير المزور" تخرج عن صمتها وتروي ما جرى...
في ليلة من ليالي رمضان الذي ودعناه، وبداخل فيلا على شاطئ الهرهورة كانت سيدتان تقومان بفضح عصابة من النصابين، ادعى أحدهم أنه كولونيل وآخر أنه أمير من الشرفا في القصر الملكي

شوف تيفي

 

في ليلة من ليالي رمضان الذي ودعناه، وبداخل فيلا على شاطئ الهرهورة كانت سيدتان تقومان بفضح عصابة من النصابين، ادعى أحدهم أنه كولونيل وآخر أنه أمير من الشرفا في القصر الملكي، والمساعد الثالث ادعى أنه قائد بدار المخزن، حيث تمكن هذا الثلاثي من سلب ورثة الملياردير الراحل بناني 80 مليون سنتيم و 4 هواتف ذكية من نوع آيفون، وكانوا بصدد سلبهم 30 مليون أخرى..لكن شجاعة مغربية يهودية اسمها نيكول لغريسي مكنت من نصب كمين للعصابة وتصوير أحد أعضائها وهو يعترف بالنصب والاحتيال..

في العدد 612 من جريدة " المشعل"،  نتابع في خروج إعلامي لأول مرة حوارا مع نيكول لغريسي بطلة الكشف عن عصابة الأمير المزور،  أجراه الصحفي مصطفى لختاصير، ويكشف تفاصيل ما جرى ليلة القبض على العصابة، وغيرها من الحقائق المثيرة نجدها في عدد "المشعل" المتوفر في الأكشاك..



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مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـوف تيفي المغرب عصابة الأمير المشعل

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