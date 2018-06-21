وزارة بنعتيق ومنظمة اليونسيف تجتمعان بأكادير لتدراس إشكايات الأطفال والشباب المهاجرين وسبل تفعيل حلول مستدامة+ ''صور'' ﻿

أعطت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة صبيحة اليوم، بمدينة أكادير انطلاق أشغال ورشة موضوعاتية دولية تحت شعار ''الأطفال والشباب المهاجرون نحو تفعيل حلول مستدامة''،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أعطت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة صبيحة اليوم، بمدينة أكادير انطلاق أشغال ورشة موضوعاتية دولية تحت شعار ''الأطفال والشباب المهاجرون نحو تفعيل حلول مستدامة''، بشراكة مع منظمة اليونسيف في إطار الرئاسة الألمانية المغربية المشتركة للمنتدى الدولي العالمي للهجرة والتنمية لسنتي 2017 و 2018.

و تهدف هذه الورشة حسب عدد من المتدخلين إلى إعطاء الأرضية الخصبة لبداية التحضير لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة انطلاقا من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي، عن طريق تبادل التجارب الرائدة في هذا المجال، والتي تدور في فلك السياسات والممارسات المتعلقة بالأطفال، والتي من خلالها يمكن العمل على بلورتها وتنزيلها في مناطق أخرى إقليميا أو عالميا، مع تخصيص حيز هام للقارة الإفريقية، علاوة على تحديد المشاكل ذات الأولوية بالنسبة للأطفال والشباب في سياق الهجرة، والإسهام في إيجاد حلول لها، وبناء تحالفات متعددة لإبراز بعض الجوانب المتعلقة بالإشكالية المستعصية التي تؤثر على الأطفال والمهاجرين.

وتم التأكيد في الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة على ضرورة البحث في سبل إدماج المهاجرين، سواء كانوا أطفالا أو شبابا في منظومة التربية والتكوين بالمغرب، وتأمين حقهم في التمدرس بغض النظر عن وضعيتهم، وكذا مواصلة الجهود في مجال تكييف الامتحانات لفائدتهم، وغيرها من الخطوات الهامة التي من شأنها أن تسهل عملية ولوجهم للخدمات وأسواق الشغل، وتكريس إندماجهم ضمن المجتمعات المستقبلة.

وتطرقت الجلسة الأولى لآليات توفير البيانات العالية الجودة التي ستمكن المجتمعات التي تشهد توافد عدد كبير من المهاجرين من وضع سياسات ناجعة لحماية النازحين من الأطفال والشباب، وتحصينهم من الفجوات المتعلقة بالحماية والاندماج الاجتماعي، بالتركيز على الفرص المتاحة لجمع وتحليل وتبادل البيانات المتعلقة بالأطفال والمهاجرين الشباب، بما يضمن حمايتهم وبناء حياة أفضل لهم خاصة في الجانب المتعلق بالطفل.

وشارك في هذه الورشة التي جاءت كفرصة، لتبادل التجارب والحلول الفعالة والسياسات التي من شأنها توجيه الفاعلين الاقليميين والوطنيين والمحليين في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة عدد من الشركاء والمتدخلين يمثلون الاتحاد الأوروبي والوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وقطاعات حكومية ومدنية، وعلى رأسهم ''إدريس اليزمي'' رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و''عمر هلال'' سفير المغرب لدى الأمم المتحدة والسيدة ريجينا سفيرة منظمة اليونسيف بالمغرب، و''الحبيب ندير'' مدير عام الوكالة الوطنية لمحو الأمية و ''تيد شيبان'' مدير برامج اليونيسيف، إلى جانب ''محمد جاي منصوري'' مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة وعدد من الفاعلين والمسؤولين المغاربة والأجانب.

هذا، ومن المنتظر أن تستمر أشغال الورشة إلى غاية يوم غد الجمعة 22 يونيو، وستعرف تنظيم ست جلسات موضوعاتية ترمي في مجملها إلى تدارس القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالأطفال والشباب المهاجرين، كإشكالية الهشاشة والولوج إلى الخدمات بالنسبة للأطفال والشباب وإشكالية حماية الأطفال والشباب المهاجرين عبر الحدود والشراكات الموجهة لهذه الفئات، كما سيتم إطلاق حملة دولية تحت عنوان '' Children Uprooted Campaingn’s Cup''، وهي فرصة لعرض وتبادل التجارب بخصوص الاستجابة للاحتياجات الخاصة بالمهاجرين من الأطفال والشباب، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية الأساسية، على رأسها الصحة والتعليم.