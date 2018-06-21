 وزارة بنعتيق ومنظمة اليونسيف تجتمعان بأكادير لتدراس إشكايات الأطفال والشباب المهاجرين وسبل تفعيل حلول مستدامة+ ''صور'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة..شاب يعتدي جنسيا على طفل ضواحي مدينة مراكش | حوادث و حقوق

فضيحة..شاب يعتدي جنسيا على طفل ضواحي مدينة مراكش

عاجل..النيابة العامة تلتمس إجراء الخبرة على الفيديوهات الخاصة بملف بوعشرين والقاضي يتخذ هذا القرار | مجتمع

عاجل..النيابة العامة تلتمس إجراء الخبرة على الفيديوهات الخاصة بملف بوعشرين والقاضي يتخذ هذا

الصحفيون على موعد مع انتخاب من يمثلهم داخل المجلس الوطني للصحافة غدا الجمعة | صحافة

الصحفيون على موعد مع انتخاب من يمثلهم داخل المجلس الوطني للصحافة غدا الجمعة

حصري.. تفاصيل مثيرة خاصة بالفيديوهات الجنسية التي تم عرضها في محاكمة بوعشرين: قُبَل ومداعبات وجنس فموي.. | حوادث و حقوق

حصري.. تفاصيل مثيرة خاصة بالفيديوهات الجنسية التي تم عرضها في محاكمة بوعشرين: ''قُبَل ومداعبات وجنس

حادثة سير مميتة بمنحدر قصبة أكادير أوفلا | حوادث و حقوق

حادثة سير مميتة بمنحدر قصبة أكادير أوفلا

حصري.. شوفو كيفاش دخلات المنقبة لمستشفى الهاروشي وبدلات حوايجها لاختطاف الرضيعة+فيديو وصورة | حوادث و حقوق

حصري.. شوفو كيفاش دخلات المنقبة لمستشفى الهاروشي وبدلات ''حوايجها'' لاختطاف الرضيعة+فيديو وصورة

مغاربة فرحانين رغم إقصاء المنتخب المغربي من مونديال روسيا | كاريكاتير شوف تيفي

مغاربة فرحانين رغم إقصاء المنتخب المغربي من مونديال روسيا

انطلاق أشغال ورشة دولية في أكادير حول موضوع الأطفال والشباب المهاجرين | مجتمع

انطلاق أشغال ورشة دولية في أكادير حول موضوع الأطفال والشباب المهاجرين

النيابة الإسرائيلية توجه لزوجة نتانياهو اتهامات خطيرة | دولي

النيابة الإسرائيلية توجه لزوجة نتانياهو اتهامات خطيرة

مجلس الصحافة الذي نريد...!

وزارة بنعتيق ومنظمة اليونسيف تجتمعان بأكادير لتدراس إشكايات الأطفال والشباب المهاجرين وسبل تفعيل حلول مستدامة+ ''صور''

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 17:04 وزارة بنعتيق ومنظمة اليونسيف تجتمعان بأكادير لتدراس إشكايات الأطفال والشباب المهاجرين وسبل تفعيل حلول مستدامة+ صور | بوليتيك
وزارة بنعتيق ومنظمة اليونسيف تجتمعان بأكادير لتدراس إشكايات الأطفال والشباب المهاجرين وسبل تفعيل حلول مستدامة+ ''صور''
أعطت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة صبيحة اليوم، بمدينة أكادير انطلاق أشغال ورشة موضوعاتية دولية تحت شعار ''الأطفال والشباب المهاجرون نحو تفعيل حلول مستدامة''،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

أعطت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة صبيحة اليوم، بمدينة أكادير انطلاق أشغال ورشة موضوعاتية دولية تحت شعار ''الأطفال والشباب المهاجرون نحو تفعيل حلول مستدامة''، بشراكة مع منظمة اليونسيف في إطار الرئاسة الألمانية المغربية المشتركة للمنتدى الدولي العالمي للهجرة والتنمية لسنتي 2017 و 2018.

و تهدف هذه الورشة حسب عدد من المتدخلين إلى إعطاء الأرضية الخصبة لبداية التحضير لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة انطلاقا من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي، عن طريق تبادل التجارب الرائدة في هذا المجال، والتي تدور في فلك السياسات والممارسات المتعلقة بالأطفال، والتي من خلالها يمكن العمل على بلورتها وتنزيلها في مناطق أخرى إقليميا أو عالميا، مع تخصيص حيز هام للقارة الإفريقية، علاوة على تحديد المشاكل ذات الأولوية بالنسبة للأطفال والشباب في سياق الهجرة، والإسهام في إيجاد حلول لها، وبناء تحالفات متعددة لإبراز بعض الجوانب المتعلقة بالإشكالية المستعصية التي تؤثر على الأطفال والمهاجرين.

وتم التأكيد في الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة على ضرورة البحث في سبل إدماج المهاجرين، سواء كانوا أطفالا أو شبابا في منظومة التربية والتكوين بالمغرب، وتأمين حقهم في التمدرس بغض النظر عن وضعيتهم، وكذا مواصلة الجهود في مجال تكييف الامتحانات لفائدتهم، وغيرها من الخطوات الهامة التي من شأنها أن تسهل عملية ولوجهم للخدمات وأسواق الشغل، وتكريس إندماجهم ضمن المجتمعات المستقبلة.

وتطرقت الجلسة الأولى لآليات توفير البيانات العالية الجودة التي ستمكن المجتمعات التي تشهد توافد عدد كبير من المهاجرين من وضع سياسات ناجعة لحماية النازحين من الأطفال والشباب، وتحصينهم من الفجوات المتعلقة بالحماية والاندماج الاجتماعي، بالتركيز على الفرص المتاحة لجمع وتحليل وتبادل البيانات المتعلقة بالأطفال والمهاجرين الشباب، بما يضمن حمايتهم وبناء حياة أفضل لهم خاصة في الجانب المتعلق بالطفل.

وشارك في هذه الورشة التي جاءت كفرصة، لتبادل التجارب والحلول الفعالة والسياسات التي من شأنها توجيه الفاعلين الاقليميين والوطنيين والمحليين في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة عدد من الشركاء والمتدخلين يمثلون الاتحاد الأوروبي والوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وقطاعات حكومية ومدنية، وعلى رأسهم ''إدريس اليزمي'' رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و''عمر هلال'' سفير المغرب لدى الأمم المتحدة والسيدة ريجينا سفيرة منظمة اليونسيف بالمغرب، و''الحبيب ندير'' مدير عام الوكالة الوطنية لمحو الأمية و ''تيد شيبان'' مدير برامج اليونيسيف، إلى جانب ''محمد جاي منصوري'' مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة وعدد من الفاعلين والمسؤولين المغاربة والأجانب.

هذا، ومن المنتظر أن تستمر أشغال الورشة إلى غاية يوم غد الجمعة 22 يونيو، وستعرف تنظيم ست جلسات موضوعاتية ترمي في مجملها إلى تدارس القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالأطفال والشباب المهاجرين، كإشكالية الهشاشة والولوج إلى الخدمات بالنسبة للأطفال والشباب وإشكالية حماية الأطفال والشباب المهاجرين عبر الحدود والشراكات الموجهة لهذه الفئات، كما سيتم إطلاق حملة دولية تحت عنوان '' Children Uprooted Campaingn’s Cup''، وهي فرصة لعرض وتبادل التجارب بخصوص الاستجابة للاحتياجات الخاصة بالمهاجرين من الأطفال والشباب، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية الأساسية، على رأسها الصحة والتعليم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير وزارة بنعتيق ورشة موضوعاتية إشكالية الأطفال الشباب المهاجرين نحو حلول مستدامة صور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفافي ورفاقه والبداية بطرد المهداوي | بوليتيك

عاجل.. انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفافي ورفاقه والبداية بطرد المهداوي

هذا ما قاله رئيس الحكومة حول واقعة ذبح تلميذ بقلعة السراغنة خلال امتحان الإعدادي | بوليتيك

هذا ما قاله رئيس الحكومة حول واقعة ذبح تلميذ بقلعة السراغنة خلال امتحان الإعدادي

العثماني رئيس الحكومة ينوه بآداء المنتخب المغربي في مونديال روسيا | بوليتيك

العثماني رئيس الحكومة ينوه بآداء المنتخب المغربي في مونديال روسيا

عاجل...انطلاق جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل...انطلاق جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

البرد و الرياح في فصل الصيف..لمغاربة كاعيين و مديرية الأرصاد تُفسر..ها علاش مزال درجات الحرارة في انخفاض | روبورتاج
منذ 13 دقيقة

البرد و الرياح في فصل الصيف..لمغاربة كاعيين و مديرية الأرصاد تُفسر..ها علاش مزال درجات الحرارة في انخفاض

مصـــري طالع ليه الدم بعد إقصاء بلده..كلام خطير‎ | قنوات أخرى

مصـــري طالع ليه الدم بعد إقصاء بلده..كلام خطير‎

فيديو التبوريشة من زاوية أخرى..الجماهير المغربية تدخل التاريخ بتصرف حضاري+بكاء درار‎ | قنوات أخرى

فيديو التبوريشة من زاوية أخرى..الجماهير المغربية تدخل التاريخ بتصرف حضاري+بكاء درار‎

فيديو من كاميرا للمراقبة..شوفو كيفاش شفرات منقبة رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالدارالبيضاء فصاك كبير | بــووز

فيديو من كاميرا للمراقبة..شوفو كيفاش شفرات منقبة رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالدارالبيضاء فصاك كبير

﻿

آخر المستجدات

فضيحة..شاب يعتدي جنسيا على طفل ضواحي مدينة مراكش | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

فضيحة..شاب يعتدي جنسيا على طفل ضواحي مدينة مراكش

عاجل..النيابة العامة تلتمس إجراء الخبرة على الفيديوهات الخاصة بملف بوعشرين والقاضي يتخذ هذا القرار | مجتمع

عاجل..النيابة العامة تلتمس إجراء الخبرة على الفيديوهات الخاصة بملف بوعشرين والقاضي يتخذ هذا

الصحفيون على موعد مع انتخاب من يمثلهم داخل المجلس الوطني للصحافة غدا الجمعة | صحافة

الصحفيون على موعد مع انتخاب من يمثلهم داخل المجلس الوطني للصحافة غدا الجمعة

حصري.. تفاصيل مثيرة خاصة بالفيديوهات الجنسية التي تم عرضها في محاكمة بوعشرين: قُبَل ومداعبات وجنس فموي.. | حوادث و حقوق

حصري.. تفاصيل مثيرة خاصة بالفيديوهات الجنسية التي تم عرضها في محاكمة بوعشرين: ''قُبَل ومداعبات وجنس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.