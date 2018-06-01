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هذا ما قاله رئيس الحكومة حول واقعة ذبح تلميذ بقلعة السراغنة خلال امتحان الإعدادي

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 16:59 هذا ما قاله رئيس الحكومة حول واقعة ذبح تلميذ بقلعة السراغنة خلال امتحان الإعدادي | بوليتيك
هذا ما قاله رئيس الحكومة حول واقعة ذبح تلميذ بقلعة السراغنة خلال امتحان الإعدادي
عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن أسفه عقب مقتل تلميذ على يد زميله داخل مؤسسة تعليمية بمدينة قلعة السراغنة، مباشرة بعد إجراء الامتحان الجهوي الموحد لمادة اللغة الفرنسية.

"شوف تيفي"

 

عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن أسفه عقب مقتل تلميذ على يد زميله داخل مؤسسة تعليمية بمدينة قلعة السراغنة، مباشرة بعد إجراء الامتحان الجهوي الموحد لمادة اللغة الفرنسية.

ووصف رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد الخميس 21 يونيو 2018، الحادث بالمأساوي والمحزن، موجها التعازي إلى أسرة التلميذ الضحية.

وأكد العثماني على أنه ومباشرة بعد علمه بالجريمة، اتصل بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، قائلا: "قررنا اتخاذ إجراءات قوية في المستقبل القريب حتى لا تتكرر مثل هذه الأنواع من الحوادث"، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية ومع السلطات المحلية في كل عمالة وإقليم ومع الأمن الوطني الذي يلعب دورا كبيرا في حماية محيط المدرسة العمومية، مشددا على ضرورة ضمان حماية مستمرة للمؤسسات التعليمية ولمحيطها الخارجي من كل أشكال العنف.


وأعلن رئيس الحكومة رفضه المطلق لكل مظاهر العنف التي يمكن أن تقع في المؤسسات التعليمية، موضحا أنه رغم محدودية عدد الحالات داخل المدارس، خصوصا في مرحلة الامتحانات،إلا أنها تبقى مقلقة وغير منطقية وغير معقولة، وعلى الجميع التعبئة لمحاصرة الظاهرة ومعالجتها في المستقبل.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي العثماني الامتحان الجهوي الأمن تلميذ قلعة السراغنة

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