العثماني رئيس الحكومة ينوه بآداء المنتخب المغربي في مونديال روسيا ﻿

أشاد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يومه الخميس 21 يونيو، بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي بالرباط، بالآداء الذي قدمه لاعبو المنتخب المغربي خلال المباراة التي جمعتهم بالمنتخب البرتغالي، أمس

"شوف تيفي"

أشاد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يومه الخميس 21 يونيو، بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي بالرباط، بالآداء الذي قدمه لاعبو المنتخب المغربي خلال المباراة التي جمعتهم بالمنتخب البرتغالي، أمس الأربعاء.

وأوضح مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة التي تلت المجلس الحكومي، أن سعد الدين العثماني، أكد متابعته للمباراة التي جمعت المنتخب المغربي بخصمه المنتخب البرتغالي، ووجه التحية إلى لاعبي المنتخب، بعد ظهورهم بوجه مشرف خلال مونديال روسيا.

وأشار الخلفي إلى أن العثماني، شدد في كلمته الافتتاحية على أن إقصاء المنتخب لا ينقص من اللاعبين وجيمع أعضاء الفريق، لأن الوجه المشرف الذي ظهروا به سيظل محفورا في ذاكرة المغاربة.