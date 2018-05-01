انتخاب المجلس الوطني للصحافة.. وزارة الثقافة والاتصال تدعو كل المنابر الصحفية للحفاظ على صدقية الخبر والتقيد بأخلاقيات المهنة خلال مواكبتها لهذا الاستحقاق المهني ﻿

دعت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) كل المنابر الصحفية التي تواكب مراحل الاستحقاق المهني الخاص بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، إلى الحفاظ على صدقية الخبر، والتقيد بأخلاقيات المهنة،

''شوف تيفي''+'' و م ع''

دعت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) كل المنابر الصحفية التي تواكب مراحل الاستحقاق المهني الخاص بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، إلى الحفاظ على صدقية الخبر، والتقيد بأخلاقيات المهنة، والسهر على ضمان وحماية حق المواطن، في إعلام صادق ومسؤول ومهني.

كما دعت الوزارة، في بلاغ لها، المنابر الصحفية إلى تجنب الانسياق نحو الإثارة أو نشر معطيات غير صحيحة، من شأنها إقحام مصالح الوزارة في أمور أو سجالات، يتعين أن تظل بعيدة عنها. وأكدت الوزارة أن مهمتها في هذا الشأن تؤطرها عدة مبادئ ومرتكزات، وذلك حرصا منها على التنزيل السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث المجلس الوطني للصحافة، كهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومواكبة من الوزارة لعملية انتخاب أعضاء هذا المجلس، طبقا للقانون، ووعيا منها بضرورة القيام بواجباتها وفق ما تؤكده مقتضيات هذا القانون. وتتمثل هذه المبادئ والمرتكزات أولا، حسب الوزارة، في التقيد بالحياد التام لمختلف مصالحها مركزيا وجهويا، والالتزام بالنزاهة والأمانة، خلال مواكبتها لكل مراحل هذا الاستحقاق التأسيسي، والحرص على أن يعكس الإرادة الحرة لمهنيي قطاع الصحافة، في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني للصحافة، الذي خول له القانون رقم 13-90 صلاحيات مهمة، في إطار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في المملكة.

وتتعلق ثانيا، تضيف الوزارة، بالتجند التام للمصالح المختصة بإدارتها المركزية ومديرياتها الجهوية، لتوفير كل المتطلبات اللوجستيكية الضرورية والمناسبة، حتى تمر عملية الاقتراع في أجواء مناسبة وميسرة، ومحكمة التنظيم.