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متزوجان مشاو فيها والقضية فيها التحرش واغتصاب طفلتين بقلعة السراغنة

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 16:11 متزوجان مشاو فيها والقضية فيها التحرش واغتصاب طفلتين بقلعة السراغنة | مجتمع
متزوجان مشاو فيها والقضية فيها التحرش واغتصاب طفلتين بقلعة السراغنة
شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة، يومه الخميس 21 يونيو، مثول شخصين يمتلكان محلات تجارية، أمام وكيل الملك، متابعين بتهم التحرش والاغتصاب والتغرير بقاصرتين تبلغان من العمر حوالي 10

''شوف تيفي''

شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة، يومه الخميس 21 يونيو، مثول شخصين يمتلكان محلات تجارية، أمام وكيل الملك، متابعين بتهم التحرش والاغتصاب والتغرير بقاصرتين تبلغان من العمر حوالي 10 سنوات.

وحسب مصادر محلية فإن الشرطة القضائية، أوقفت صاحبي محلات تجارية، عقب توصلها بشكاية من والدي طفلتين، أفادا من خلالها أن المعنيان بالأمر، تورطا في الاغتصاب والتحرش الجنسي بطفلتيهما.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوفين متزوجان ولهما أبناء، يبلغان من العمر 36 و47 سنة، تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية خلال اليومين الماضيين بعد إيقافهما، حيث جرى التحقيق معهما للكشف عن حقيقة تورطهما في هذا الاعتداء الجنسي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي قلعة السراغنة المحكمة الابتدائية قلعة السراغنة

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