الرئيس الموريتاني يتسلم أوراق اعتماد سفير المغرب ﻿

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أوراق عدد من السفراء الجدد بموريتانيا صباح يوم أمس الأربعاء، ومن بينهم حميد شبار سفيرا فوق العادة للمملكة المغربية لدى موريتانيا.

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تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أوراق عدد من السفراء الجدد بموريتانيا صباح يوم أمس الأربعاء، ومن بينهم حميد شبار سفيرا فوق العادة للمملكة المغربية لدى موريتانيا.

وبعد أن سلم حميد شبار رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز أوراق اعتماده، أكد لبعض وسائل الإعلام الموريتانية أن اللقاء الذي خصه به محمد ولد عبد العزيز يعبر عن روابط المودة التي تربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية حسب بعض من وسائل الإعلام الموريتانية.

و للإشارة فقد حضر مراسيم تسليم أوراق الاعتماد، إسماعيل ولد الشيخ احمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون احمد ولد باهيه مدير ديوان رئيس الجمهورية محمد سالم ولد مرزوق مستشار في رئاسة الجمهورية ومريم منت أوفى السفيرة مديرة الشؤون الأمريكية والآسيوية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.