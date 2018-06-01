خبير فرنسي: المغرب من بين البلدان الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب ﻿

أكد الصحفي الفرنسي، المختص في قضايا الإرهاب بإفريقيا، سيرج دانييل، يوم أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب يعد من بين البلدان ''الرائدة'' في مجال مكافحة الإرهاب، وفي فهم الظاهرة، وفي تفاعله أمام

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أكد الصحفي الفرنسي، المختص في قضايا الإرهاب بإفريقيا، سيرج دانييل، يوم أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب يعد من بين البلدان ''الرائدة'' في مجال مكافحة الإرهاب، وفي فهم الظاهرة، وفي تفاعله أمام التحديات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء.

وشدد دانييل، على هامش المائدة المستديرة، المنظمة تحت عنوان ''الساحل'' تراجع امتداد لظاهرة الجهاد''، في إطار المؤتمر السنوي الثاني حول السلم والأمن بإفريقيا، على أن ''المغرب يشكل في الوقت الراهن، بالنظر لخبرته ودرايته وموقعه الاستراتيجي، فاعلا محوريا في حل الإشكالية اللاتماثلية التي تطرحها منطقة الساحل والصحراء ''.

كما حذر من كون '' أن الإرهاب في امتداد متواصل بمنطقة الساحل والصحراء التي تضم أزيد من ألف إرهابي''، مبرزا الدعم الذي يقدمه المغرب والمتمثل في التكوين العسكري لفائدة الأطر العسكرية من مالي.

واعتبر دانييل أن التهديد لا يزال قائما بمنطقة الساحل، التي تقتضي حشد مزيد من التشاور على مستوى الجهود الدولية والإقليمية.

من جهته، اعتبر السفير المبعوث الخاص الفرنسي بالساحل، جون مارك شاطينيي، دور المملكة المغربية وجمهورية فرنسا ، ''مؤثرين'' في حل المعادلة الأمنية بالساحل، مسجلا أن مكافحة الإرهاب العنيف حرب شاملة تخص كل البلدان.

وأبرز شاطيني أن '' مشاكل لا استقرار الداخلي عديدة، ولا تزال قائمة بالحزام الساحلي، فضلا عن عوامل خارجية ينبغي حلحلتها في إطار التسويات التي تغطي النواحي الدبلوماسية والسياسية، والأبعاد الأمنية، إضافة إلى الجانب العسكري أمام هذا التهديد''.

وأكد المتدخلون أن منطقة الساحل، التي تبلغ أزيد من ثلاثة ملايين كيلومتر مربع، تعد من أبرز معاقل المجموعات الجهادية، مذكرين بأن هذه المنطقة تحظى باهتمام العالم منذ اجتياح شمال مالي من قبل هذه المجموعات التي توالي ما يسمى بتنظيم ''القاعدة'' سنة 2013، و التدخل العسكري الدولي الذي تبعه بقيادة فرنسا.

وتمت مناقشة قضايا مختلفة خلال هذه المائدة المستديرة من قبيل ''المنظمات الجهادية النشيطة حاليا بمنطقة الساحل: أهدافها، وسائل عملها وتطورها''، و '' الوسائل الكفيلة بالقضاء عليها''.

وجرى خلال اللقاء أيضا جرد لواقع التهديد الإرهابي، وتحليل الإجابات المقدمة ميدانيا، والتفكير في الحلول التي من شأنها الحد من الامتداد المفترض لهذه المجموعات الإرهابية بالمنطقة.