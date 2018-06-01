حصري..ها كيفاش خطفات ''منقبة'' رضيعة من داخل مستشفى الهاروشي+تفاصيل صادمة ﻿

في جديد خطف رضيعة من داخل مستشفى ''عبد الرحيم الهاروشي'' بالبيضاء، مساء أمس الأربعاء 20 يونيو، علمت ''شوف تيفي'' من أقرباء الرضيعة، أن المنقبة المتورطة في هذا الفعل الإجرامي، قامت بوضع الرضيعة، داخل

''شوف تيفي''

في جديد خطف رضيعة من داخل مستشفى ''عبد الرحيم الهاروشي'' بالبيضاء، مساء أمس الأربعاء 20 يونيو، علمت ''شوف تيفي'' من أقرباء الرضيعة، أن المنقبة المتورطة في هذا الفعل الإجرامي، قامت بوضع الرضيعة، داخل ''حقيبة يد''، وذلك حتى تتمكن من إخراجها من المستشفى.

وأوضح أقرباء الرضيعة أن المختطفة المنقبة، وحتى لا يتم إيقافها قبل مغادرتها للمستشفى، عمدت إلى وضع الرضيعة بالحقيبة وأغلقت عليها، قبل أن تغادر المكان وتختفي عن الأنظار.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمينة وإلى حدود الساعة وفي إطار التحقيق الذي تم فتحه في النازلة، تحاول الوصول إلى المكان الذي تتواجد به ''المنقبة'' وشريكها سائق السيارة، حتى يتم إيقافهما، لإعادة الرضيعة إلى حضن والديها.