الفيسبوك يلتحق بموازين ﻿

أعلنت إدارة المهرجان الموسيقي ''موازين إيقاعات العالم'' عن شراكة بينها وبين موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''. وأفاد بيان جمعية ''مغرب الثقافات'' المنظمة للحدث الفني بأن الموقع الأزرق انضم إلى قائمة

شوف تيفي

أعلنت إدارة المهرجان الموسيقي ''موازين إيقاعات العالم'' عن شراكة بينها وبين موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''. وأفاد بيان جمعية ''مغرب الثقافات'' المنظمة للحدث الفني بأن الموقع الأزرق انضم إلى قائمة شركاء الجمعية بمناسبة الدورة 17 للمهرجان.

وأوضح البيان، الذي نشرته الجمعية يوم أمس الأربعاء عبر موقعها الرسمي، أن ''فيسبوك'' ''باعتباره أول شبكة اجتماعية في المغرب والعالم، قرّر الانضمام إلى قائمة شركاء موازين، المهرجان الأول في المغرب وإفريقيا، والذي يجمع كل عام في مدينتي الرباط وسلا كبار الموسيقيين في العالم العربي والأفريقي والدولي، بالإضافة إلى أفضل الفنانين المغاربة''.

وتابع البيان أن ''وجود فيسبوك إلى جانب مهرجان موازين يعزز البعد الثقافي، والمشاركة، والتسامح والانفتاح، وهي قيم عزيزة على الشبكة الاجتماعية''.

وتأتي الشراكة في سياق استراتيجية ''فيسبوك''، ''لجمع الناس حول لحظات من الفرح والمشاركة، حتى يتمكنوا من الارتباط، مباشرة أو من خلال العديد من الميزات، مع مجتمعاتهم عبر فيسبوك ''.

وينطلق مهرجان ''موازين'' بشكل رسمي من 22 يونيو الجاري ، وسيوفر الدخول المجاني إلى 90 في المائة من العروض والحفلات الموسيقية، وسيتزامن هذا العام مع إطلاق Facebook Flex، النسخة المجانية من ''فيسبوك'' التي تسمح للمغاربة بالبقاء متصلين مجاناً.