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مواجهة مباشرة ومفتوحة بين البيجيدي ومندوبية التامك

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 14:32 مواجهة مباشرة ومفتوحة بين البيجيدي ومندوبية التامك | بوليتيك
مواجهة مباشرة ومفتوحة بين البيجيدي ومندوبية التامك
دخل حزب العدالة والتنمية ، في مواجهة مباشرة ومفتوحة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعدما أثار أحد أعضاء فريقه بمجلس النواب استمرار ظاهرة ''التعذيب في السجون''، وهو ما ظلت تؤكد

شوف تيفي:

دخل حزب العدالة والتنمية ، في مواجهة مباشرة ومفتوحة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعدما أثار أحد أعضاء فريقه بمجلس النواب استمرار ظاهرة ''التعذيب في السجون''، وهو ما ظلت تؤكد الحكومة والمندوبية خلال السنوات الأخيرة على أنه أصبح جزء من الماضي.

واعتبرت المندوبية ما جاء على لسان النائب محمد بنجلول، المنتمي للفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، حول ''أنسنة ظروف اعتقال النزلاء'' في حصة الأسئلة الشفوية الإثنين الماضي، مجرد ''ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وفاقدة للمصداقية''.

وسجلت المندوبية في بيان توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن تصريحات بنجلول ''غير مسؤولة؛ لأنها توجه اتهامات بالغة الخطورة إلى قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، بهدف المس بسمعته، والتشويش على العمل الجبار الذي يقوم به من أجل أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج''.

وذهبت المندوبية في بيانها الرافض لكلام النائب بنجلول، إلى أن تجاهل حزب العدالة والتنمية لعمل كل الآليات الرقابية المؤسساتية ''يبخس عملها كمؤسسات تضطلع بمهامها، من أجل حماية الحقوق المضمونة قانونا لنزلاء المؤسسات السجنية؛ بل أظهرت أنها مدفوعة فقط بانشغالات سياسوية ضيقة''.

وأكدت المندوبية العامة للسجون التزامها بـ''مواصلة العمل من أجل تنفيذ استراتيجيتها في تأهيل المؤسسات السجنية وأنسنة ظروف الاعتقال بها، والحفاظ على أمنها وسلامة نزلائها''، مشددة على أن ''الجهة التي تروج لمثل هذه الادعاءات على علم بأن المؤسسات السجنية تخضع قانونا لمراقبة مجموعة من الآليات المؤسساتية الداخلية والخارجية''، كما تعهدت بالترخيص لما سمتها ''الجمعيات الحقوقية الجادة بزيارة النزلاء بالمؤسسات السجنية، ووضع مذكرات تفاهم تخص منحهم المساعدة القانونية، وتنظيم ورشات تكوينية لفائدة موظفي القطاع، من أجل الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة بالمؤسسات السجنية''.

ولم يتأخر رد الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية على المندوبية، حيث أصدر بدوره بيانا عبر فيه عن رفضه لموقف المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج، معتبرا أن ذلك ''تطاولا على اختصاصات مؤسسة دستورية''.

وعبر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية عن استغرابه من ''ضيق صدر المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج، أمام قيام المؤسسة البرلمانية بدورها في المراقبة''، وأكد أن البرلمان ''هو صاحب الاختصاص الأصلي في مراقبة عمل الحكومة والإدارات التابعة لها، وهو الذي يشرع لباقي المؤسسات والآليات المعنية بمراقبة المؤسسات السجنية''.

‫شوف تيفي

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