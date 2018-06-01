تفاصيل جديدة ومثيرة حول اضطرار مفتش شرطة لإطلاق رصاصة لتوقيف شخص عرض حياة المواطنين وسلامة عناصر الشرطة للخطر بالقنيطرة ﻿

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي'' فقد اضطر مفتش شرطة يعمل بولاية أمن القنيطرة، مساء أمس الأربعاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية، وعرض حياة المواطنين وسلامة

''شوف تيفي''

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي'' فقد اضطر مفتش شرطة يعمل بولاية أمن القنيطرة، مساء أمس الأربعاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية، وعرض حياة المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لخطر جدي ووشيك بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت بحي الصفاء بالقنيطرة لتوقيف المشتبه به، الذي اعتدى على أصهاره بواسطة أسلحة بيضاء بسبب مشاكل عائلية، وأصاب شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، كما تسبب في إصابات جسدية لضابط ومفتش شرطة بعد رشقهما بالحجارة وتهديدهما بالسلاح الأبيض، وهو ما اضطر زميلهما لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء مكنت من تحييد الخطر وتوقيف المعني بالأمر.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم نقل الأشخاص المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما تتواصل إجراءات البحث والتحري لتوقيف أربعة أشخاص آخرين، يشتبه في مشاركتهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.