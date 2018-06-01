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تدوينة فيسبوكية تجر طبيبا مشهورا بتيزنيت للقضاء

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 14:27 تدوينة فيسبوكية تجر طبيبا مشهورا بتيزنيت للقضاء | مجتمع
تدوينة فيسبوكية تجر طبيبا مشهورا بتيزنيت للقضاء
قادت تدوينة فيسبوكية نشرها الدكتور ''الشافعي'' عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك يسلط فيها الضوء على واقع الصحة بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت إلى ردهات المحاكم وذلك بعدما قام مدير ذات المستشفى برفع دعوى

شوف تيفي:تيزنيت

قادت تدوينة فيسبوكية نشرها الدكتور ''الشافعي'' عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك يسلط فيها الضوء على واقع الصحة بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت إلى ردهات المحاكم وذلك بعدما قام مدير ذات المستشفى برفع دعوى قضائية ضده يتهمه فيها بنشر أكاذيب وإشاعات مؤكدا أن تدوينة الدكتور تحمل نوعا من السب والقذف في حقه.

ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات البث في الدعوى المرفوعة ضد ما بات يعرف ب ''طبيب تيزنيت'' يوم الإثنين المقبل 25 يونيو، وستستأثر بمتابعة كبيرة لمختلف فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالمدينة والجهة، إضافة إلى مواكبة إعلامية هائلة نظرا لما طبع ملف هذا الطبيب الذي لطالما أثار الجدل بمدينة تيزنيت، بفعل خرجاته الإعلامية والفيسبوكية الكثيرة التي ينتقد من خلالها الخدمات الصحية بمستشفى المدينة.

واعتبر المشتكي أن تدوينة ''الشافعي''، مغرضة ومست بشرفه واعتباره الشخصي، وبصفته كمسؤول عن المستشفى مطالبا في الوقت نفسه تعويضا ماديا لجبر الضرر لا يقل عن 80 ألف درهم لما تحمل في نظره من أنواع السب والقذف، وإهانة عبر استعمال وسائل الإنترنيت، وفقا لقانون الصحافة والنشر رقم 13/88 والفصول 442 و443 من القانون الجنائي .

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شوف تيفي المغرب تيزنيت تدوينة فيسبوكية تجر طبيب معروف للقضاء

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