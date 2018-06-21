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عاجل..طاكسي تقلب ضواحي طانطان..وهذه هي الحصيلة+صور

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 13:06 عاجل..طاكسي تقلب ضواحي طانطان..وهذه هي الحصيلة+صور | حوادث و حقوق
عاجل..طاكسي تقلب ضواحي طانطان..وهذه هي الحصيلة+صور
شهدت الطريق الرابطة بين مدينتي طانطان وكلميم على مستوى منطقة تدركيت، يومه الخميس 21 يونيو، وقوع حادثة سير جد مروعة، تتمثل في انقلاب سيارة أجرة على متنها 6 أشخاص، ما خلف إصابة بعضهم بجروح جد خطيرة.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الرابطة بين مدينتي طانطان وكلميم على مستوى منطقة تدركيت، يومه الخميس 21 يونيو، وقوع حادثة سير جد مروعة، تتمثل في انقلاب سيارة أجرة على متنها 6 أشخاص، ما خلف إصابة بعضهم بجروح جد خطيرة.

وحسب مصادر محلية فإن السائق وبسبب السرعة التي كان يسير بها، فقد السيطرة على المقود بإحدى المنعرجات الحادة، ما تسبب في انقلاب السيارة للعديد من المرات، وإصابة بعض الركاب بجروح خطيرة.

وأكدت المصادر ذاتها أن جميع المصابين وفور وقوع الحادث، تم نقلهم على وجه السرعة بواسطة سيارات إسعاف إلى المستشفى الإقليمي لمدينة طانطان لتلقي العلاجات الضرورية.

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المغرب شوف تيفي طانطان السيارة كلميم الطريق تدركيت

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