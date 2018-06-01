رسالة عاجلة من الملك محمد السادس إلى الرئيس السوداني عمر البشير ﻿

بعث الملك محمد السادس، أمس الأربعاء 20 يونيو، رسالة إلى عمر البشير رئيس السودان، عبر وزير الخارجية ناصر بوريطة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء السودانية.

"شوف تيفي"

بعث الملك محمد السادس، أمس الأربعاء 20 يونيو، رسالة إلى عمر البشير رئيس السودان، عبر وزير الخارجية ناصر بوريطة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء السودانية.

وأوضحت الوكالة السودانية أن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، توصل برساله خطية من الملك محمد السادس سلمها له مبعوثه وزير خارجية المغرب ناصر بوريطه تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في القضايا الإقليمية والدولية .

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك، جاء خلال لقاء عمر البشير ببيت الضيافة بالخرطوم بناصر بوريطة الذي أوضح بأن الرسالة تؤكد رغبة الملك في التنسيق والتشاور والتعاون بين البلدين في المجالات كافة خاصة المجال الاقتصادي والاستثماري .

وأضاف بوريطة، حسب الوكالة السودانية، بأن الرسالة تضمنت التشاور والتنسيق حول أجندة القمة الإفريقية التي ستنعقد في أوائل الشهر المقبل بجمهورية موريتانيا، مبرزة أن بوريطة، قال: " إن قيادة البلدين يتقاسمان هموم القارة الأفريقية من أجل تنمية واستقرار القارة الأفريقية".

و أكدت الوكالة السودانية أن الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية السوداني، قال إن مبعوث ملك المغرب "ناصر بوريطة"، سلم رئيس الجمهورية رسالة تتعلق بالتشاور والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة خاصة في الساحة الإفريقية ، كما حمل رئيس الجمهورية وزير الخارجية المغربي رسالة رد للملك محمد السادس تتعلق بأهمية التشاور بين البلدين الشقيقين وتؤكد ضرورة الاستمرار في التواصل بينهما في كافة المحافل.