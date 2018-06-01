عــاجل: وفاة فـنان تشكيلي مغربي ﻿

توفي صباح اليوم الخميس بالرباط، الفنان التشكيلي المغربي حسن الكلاوي عن سن يناهز 94 عاما، إثر أزمة صحية ألمت به، وذلك وفق ما ع لم لدى عائلته.

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توفي صباح اليوم الخميس بالرباط، الفنان التشكيلي المغربي حسن الكلاوي عن سن يناهز 94 عاما، إثر أزمة صحية ألمت به، وذلك وفق ما ع لم لدى عائلته.

وسيوارى جثمان الراحل الثرى بعد عصر اليوم بالزاوية الحسونية بمدينة سلا.

وبصم الراحل على مسار فني متميز ، ويعتبر من رواد ومؤسسي الفن التشكيلي المعاصر بالمغرب. كما نالت لوحاته الفنية شهرة عالمية.

وع رف الراحل بالخصوص بلوحاته حول خيول "الفانتازيا" وكذا باللوحات الطبيعية.

ويدين بشكل كبير بنجاحه الفني لرئيس الوزراء البريطاني سابقا وينستون تشرشل الذي أقنع والده خلال إحدى زياراته لمراكش، بالسماح له بمتابعة مسار الفن والألوان. وكذلك كان، حيث شد حسن الكلاوي الرحال بعد ذلك إلى باريس لدراسة الفن بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة.

ونظم الراحل العديد من المعارض بالمغرب والخارج، تضمنت لوحاته التي تتناول واقع المغرب، بشكل عام، ومراكش، بشكل خاص.