عاجل وجد مؤلم..هذا ما وقع لوالدة الرضيعة المختطفة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن والدة الرضيعة المختطفة من مستشفى عبد الرحيم الهاروشي بالبيضاء، تدهورت حالتها الصحية بسبب الصدمة، وتمت إحالتها على قسم الإنعاش بنفس المستشفى، يومه الخميس 21 يونيو.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن والدة الرضيعة المختطفة من مستشفى عبد الرحيم الهاروشي بالبيضاء، تدهورت حالتها الصحية بسبب الصدمة، وتمت إحالتها على قسم الإنعاش بنفس المستشفى، يومه الخميس 21 يونيو.

وأوضح المصدر ذاته أن الأم الحزينة وبسبب صدمة اختطاف رضيعتها، ارتفع ضغطها، ليتقرر وضعها بقسم الإنعاش حتى تستقر حالته الصحية، مشيرا إلى أن حالة من الحزن خيمت على أفراد أسرتها بعد تحول الفرحة باستقبال أول مولودة إلى كابوس.

وأشار ذات المصدر إلى أن أقرباء والدي الرضيعة المختطفة، وجيرانهما، يتواجدون بالمستشفى المذكورة منذ أمس الأربعاء، لتقديم الدعم المعنوي لهما، حيث عبر الجميع عن أملهم في تمكن المصالح الأمنية من إيقاف "المنقبة" وشريكها والعثور على الرضيعة خلال الساعات المقبلة.