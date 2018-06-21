حصري وبالصورة..هذه هي الرضيعة المختطفة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس 21 يونيو 2018، على صورة الرضيعة التي تم اختطافها مساء أمس الأربعاء، على يد منقبة من داخل مستشفى الأطفال '' عبد الرحيم الهاروشي'' التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" يومه الخميس 21 يونيو 2018، على صورة الرضيعة التي تم اختطافها مساء أمس الأربعاء، على يد منقبة من داخل مستشفى الأطفال " عبد الرحيم الهاروشي" التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الرضيعة المختطفة هي الأولى لوالديها، مشيرا إلى أن حالة الأم النفسية تدمي القلوب، إذ لم تصدق أن فرحتها بمولودتها الأولى، تحولت في لحظات إلى حزن ومأساة، عقب عملية الاختطاف.

وعلاقة بالموضوع، فقد أكد المصدر ذاته أن مختلف الفرق الأمنية بمدينة الدار البيضاء، تسابق الزمن، من أجل إيقاف المنقبة وشريكها سائق سيارة من نوع "داسيا".