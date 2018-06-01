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طقس حار في أول يوم من الصيف يصل ل 42 درجة بهذه المناطق بالمغرب

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 10:16 طقس حار في أول يوم من الصيف يصل ل 42 درجة بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع
طقس حار في أول يوم من الصيف يصل ل 42 درجة بهذه المناطق بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

كما ستعرف مناطق فوق الغرب، واللوكوس، والريف الغربي ومنطقة طنجة مرور سحب كثيفة مصحوبة بزخات مطرية أحيانا رعدية.

وستظهر خلال الظهيرة سحب أخرى غير مستقرة ومرفوقة بقطرات أو بزخات رعدية محلية، فوق مرتفعات الأطلس، وقد تمتد خلال الليلة الموالية حتى السواحل والسهول المحيطية الشمالية الغربية.

وستهم، خلال الصباح والليل، قطرات مطرية جد خفيفة أو أمطار ضعيفة السواحل الشمالية والوسطى.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية، خلال الصباح والليل فوق السواحل الشمالية والوسطى.

وعدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة بباقي جهات المملكة، مع سماء صافية إلى قليلة السحب، هذا فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية محلية بشمال الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

أما الرياح فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي فوق الأقاليم الجنوبية، ومعتدلة شرقية بمنطقة طنجة ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وشمالية بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و27 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، بينما ستكون ما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 20 و25 درجة بمرتفعات الأطلس، واللوكوس وبالقرب من السواحل، وما بين 25 و31 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، وما بين 30 و36 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، وسهول السايس، وتادلة، وتانسيفت، والرحامنة، وهضاب الفوسفاط، والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و42 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وما بين طنجة وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البحر السواحل الأقاليم الصحراوية

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