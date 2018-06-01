مثير..رجل سلطة برتبة باشا حاول الانتحار بالجديدة ﻿

حاول أول أمس الثلاثاء، رجل سلطة برتبة باشا، وضع حد لحياته، بعد تناوله مادة سامة داخل إقامته بمنتجع سيدي بوزيد بإقليم الجديدة، وذلك حسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم

"شوف تيفي"

حاول أول أمس الثلاثاء، رجل سلطة برتبة باشا، وضع حد لحياته، بعد تناوله مادة سامة داخل إقامته بمنتجع سيدي بوزيد بإقليم الجديدة، وذلك حسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم الخميس.

وأوضحت اليومية أنه من المرجح أن يكون الباشا المتحدر من مدينة الرباط، قد تناول جرعة زائدة من دواء الكلاب، ما سبب له آلاما حادة على مستوى البطن فقد على إثرها قدرته على المقاومة ليستقل سيارته ويتجه على وجه السرعة صوب قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، حيث تمت إحالته على قسم الإنعاش بالمستشفى ذاته ليخضع لعملية غسل المعدة.

وفيما لا زالت أسباب إقدام رجل السلطة على محاولة الانتحار مجهولة فقد قرر الطاقم الطبي المعالج الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية إلى أن تستقر حالته الصحية ليتم إخضاعه لعلاجات دقيقة لمعرفة مدى تأثر جهازه العظمي بمفعول المادة السامة التي تناولها.