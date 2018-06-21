عاجل وبالصور..المصالح الأمنية تصدر صورة تقريبية للمنقبة المتورطة في خطف رضيعة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء ﻿

بعد ساعات قليلة من اختطاف رضيعة حديثة الولادة، من داخل مستشفى الهاروشي للأطفال بالبيضاء، توصلت ''شوف تيفي'' بالصورة التقريبية للمتورطة الرئيسية في عملية الخطف ''المنقبة'' الصادرة عن المصالح الأمنية

"شوف تيفي"

بعد ساعات قليلة من اختطاف رضيعة حديثة الولادة، من داخل مستشفى الهاروشي للأطفال بالبيضاء، توصلت "شوف تيفي" بالصورة التقريبية للمتورطة الرئيسية في عملية الخطف "المنقبة" الصادرة عن المصالح الأمنية للعاصمة الاقتصادية.

وتظهر المعلومات المرافقة للصورة، أن الأمر يتعلق بسيدة يبلغ طولها ما بين متر و55 سنتمر ومتر و60 سنتمر، تبلغ من العمر ما بين 20 و25 سنة، وبها أثار "البرص" على مستوى يديها.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية وإلى حدود كتابة هذه الأسطر تسابق الزمن لإيقاف المعنية بالأمر وشريكها سائق سيارة "داسيا"، عقب اختفائهما وفرارهما إلى وجهة غير معلومة مباشرة بعد عملية الخطف.