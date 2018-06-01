صادم..مافيا بإسبانيا استعبدت أطفالا مغاربة جنسيا ﻿

تمكنت السلطات الإسبانية من اعتقال عشرات المشترين لمواد إباحية لممارسات بيدوفيلية على أطفال مغاربة في وضعية صعبة، بعد أشهر من التحقيقات في أعمال شبكة دولية تستغل أطفالا من عائلات فقيرة في إنتاج

"شوف تيفي"

تمكنت السلطات الإسبانية من اعتقال عشرات المشترين لمواد إباحية لممارسات بيدوفيلية على أطفال مغاربة في وضعية صعبة، بعد أشهر من التحقيقات في أعمال شبكة دولية تستغل أطفالا من عائلات فقيرة في إنتاج مواد إباحية وبيعها.

ووفق يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم الخميس،فإن الشرطة الإسبانية اعتقلت اثني عشر متهما، بعد تحقيق مشترك مع كافة الأجهزة الأمنية دام عشرة أشهر، وتوصل المحققون إلى المواد المحجوزة التي تهم ضحايا قاصرين من عائلات فقيرة في كل من المغرب وبرشلونة وفالنسيا.

وحجزت السلطات الإسبانية آلاف الأقراص البورنوغرافية لقاصرين مغاربة كانت في إحدى المكتبات بمدينة برشلونة، في عملية ضد شبكة دولية أسقط أعضاؤها في مرحلة أولى، كانوا يستغلون القاصرين في تصوير أفلام بورنو بعد إغرائهم بمواد كحولية.