انقلاب شاحنة للمثلجات بتافراوت يودي بحياة سائقها وإصابة مساعده بكسور جد خطيرة ﻿

لقي سائق شاحنة مصرعه وأصيب مساعده بكسور جد خطيرة زوال يوم أمس الأربعاء، وذلك بعد انقلاب شاحنة كانا على متنها في منعرج طرقي واعر بمنطقة ''تفغالت'' على مشارف تافراوت.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي سائق شاحنة مصرعه وأصيب مساعده بكسور جد خطيرة زوال يوم أمس الأربعاء، وذلك بعد انقلاب شاحنة كانا على متنها في منعرج طرقي واعر بمنطقة "تفغالت" على مشارف تافراوت.

وحسب مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فالشاحنة المنقلبة تابعة لشركة خاصة بالمثلجات، وكانت قادمة من مدينة أكادير في اتجاه تافراوت من أجل توزيع منتوجاتها على المحلات التجارية، إلا أن الطريق الواعرة المليئة بالمنعرجات الخطيرة، جعلت السائق يفقد سيطرته على القيادة، وينقلب في مشهد وصف بالمروع بمنعرج طرقي جد خطير، أدى لوفاته على الفور، فيما أصيب مساعده بكسور عديدة بمختلف أنحاء جسمه.

ومباشرة، بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات، فيما نقل مرافقه نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بتيزنيت لتلقي العلاجات الضرورية، ومن جهتها فتحت عناصر الدرك تحقيقا حول الحادث من أجل تحديد حيثياته وملابسات وقوعه.