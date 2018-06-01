مرة أخرى..القرطاس بالقنيطرة بعد معركة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص ﻿

عاشت ساكنة منطقة المطهرة بمدينة القنيطرة في الساعات الأولى من يومه الخميس، الرعب والهلع الشديد، عقب نشوب معركة بين أفراد عائلتين تم خلالها استخدام السواطير والأسلحة البيضاء، ما استدعى تدخل

"شوف تيفي"

عاشت ساكنة منطقة المطهرة بمدينة القنيطرة في الساعات الأولى من يومه الخميس، الرعب والهلع الشديد، عقب نشوب معركة بين أفراد عائلتين تم خلالها استخدام السواطير والأسلحة البيضاء، ما استدعى تدخل المصالح الأمنية التي أوقفت شخصا خطيرا ملقبا بـ "الروحاني".

وأوضحت مصادر محلية أن شركاء الموقوف، هاجموا رجال الأمن لتخليصه "، ما تسبب في إصابة خمسة رجال أمن، ليضطر أحدهم إلى استخدام سلاحه الوظيفي من خلال إطلاق رصاصة انذارية بالسماء.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، قامت بحملات تمشيطية لإيقاف ثلاثة أشخاص، تورطوا في الاعتداء على رجال الأمن، عقب فرارهم إلى وجهة غير معلومة.