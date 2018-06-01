 جهة سوس ماسة تستفيد من 140 حقيبة مصل مضاد للذغات الأفاعي ولسعات العقارب ﻿
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جهة سوس ماسة تستفيد من 140 حقيبة مصل مضاد للذغات الأفاعي ولسعات العقارب | مجتمع

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جهة سوس ماسة تستفيد من 140 حقيبة مصل مضاد للذغات الأفاعي ولسعات العقارب

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 02:38 جهة سوس ماسة تستفيد من 140 حقيبة مصل مضاد للذغات الأفاعي ولسعات العقارب | مجتمع
جهة سوس ماسة تستفيد من 140 حقيبة مصل مضاد للذغات الأفاعي ولسعات العقارب
كشفت الطبيبة المكلفة ببرنامج لسعات العقارب بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية ''غزلان العوفير'' عن توفير حوالي 140 حقيبة أمصال وأدوية خاصة بلذغات العقارب والأفاعي لجهة سوس ماسة التي

شوف تيفي:أكادير

كشفت الطبيبة المكلفة ببرنامج لسعات العقارب بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية ''غزلان العوفير'' عن توفير حوالي 140 حقيبة أمصال وأدوية خاصة بلذغات العقارب والأفاعي لجهة سوس ماسة التي تشهد نموا كبيرا لعدد الإصابات مع حلول كل فصل صيف لا سيما بالعالم القروي.

وأكدت ''العوفير''، أن استفادة جهة سوس ماسة من هذه الأمصال والأدوية يأتي في إطار استراتيجية المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية للتصدي لحالات الإصابة بسموم الزواحف، والعقارب من خلال اقتناء جميع الأدوية اللازمة لعلاج المصاب عند التسمم بلسعة عقرب أو أفعى، وخاصة الأدوية التي تهم الاضطرابات القلبية والتنفسية المتسببة في الوفاة، وتنظيمها عن طريق حقائب للأمصال، بغية تحسين التكفل العلاجي بالمصابين وتقنين العلاج عبر تصنيف الحالات، وتوجيه الحالات الخطيرة منها إلى مرتكز الإنعاش، وذلك لتقليص نسبة الوفيات الناتجة عن هذه اللذغات المستفحلة بالجهة.

ومن أجل تفعيل الدور الطلائعي الذي يقوم به المركز في محاربة هذه الآفة، سيقوم بأعمال تحسيسية بتنسيق مع السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني بعدد من مناطق جهة سوس ماسة لتوعية المواطنين، وتحسيسهم بمخاطر هذه الزواحف السامة، وكيفية التعامل مع المصابين بلذغاتها من خلال الإسراع الفوري بنقلهم للمؤسسات الصحية لتلقي العلاجات الضرورية، وتجنب التأخر، وكذا استعمال بعض الأدوية التقليدية التي يلجأ لها سكان المناطق النائية.

وعلاقة بذات الموضوع، فقد تم تخصيص حوالي 1100 حقيبة أمصال وأدوية من طرف المركز ستوزع على جميع جهات المملكة من أجل تقليص عدد الوفيات الناتجة عن لذغات الأفاعي والعقارب والتي بلغت السنة الماضية 52 حالة وفاة من أصل 27944 لسعة.

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