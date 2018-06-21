شعلات..رشيد العلالي يرد على رشيد الإدريسي بعد انتقاذه لاعبي المنتخب المغربي ﻿

مباشرة بعد إقصاء المنتخب المغربي من مونديال روسيا على يد المنتخب البرتغالي، يومه الأربعاء 20 يونيو، اندلعت حرب كلامية مثيرة، بين الإعلامي رشيد العلالي والمنشط الإذاعي رشيد الإدريسي، وذلك عقب

''شوف تيفي''

مباشرة بعد إقصاء المنتخب المغربي من مونديال روسيا على يد المنتخب البرتغالي، يومه الأربعاء 20 يونيو، اندلعت حرب كلامية مثيرة، بين الإعلامي رشيد العلالي والمنشط الإذاعي رشيد الإدريسي، وذلك عقب انتقاذ هذا الأخير لأداء اللاعبين خلال مباراة اليوم.

ونشر رشيد الإدريسي لتدوينة مثيرة للجدل عبر حسابه بالإنستغرام، حمل من خلالها مسؤولية إقصاء اللاعبين وعدم إدخال الفرحة لقلوب الجماهير المغربية، ما دفع الإعلامي رشيد العلالي إلى الدخول على الخط، ونشر تدوينة عبر حسابه بالإنستغرام، رد من خلالها بطريقة غير مباشرة على الإدريسي، وأشار من خلالها أن هذا الأخير فشل في السفر إلى روسيا ولهذا اختار إهانة لاعبي المنتخب، معبرا عن إعجابه بالمستوى الكبير الذي قدمه الأسود خلال مباراة اليوم.

وعلاقة بهذه الحرب الكلامية، تفاعل آلاف النشطاء، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد من التدوينة التي نشرها الإدريسي، مؤكدين أن جهل هذا الأخير بالكرة، قد يكون وراء نظرته السوداوية المهينة لأبناء الفرنسي هيرفي رونار.