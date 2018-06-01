قرار جديد..المغاربة مجبرون على التكوين 6 أشهر للحصول على ''البيرمي'' ﻿

في قرار جديد للحد من حوادث السير، التي تودي بحياة آلاف المغاربة سنويا على الطرقات، قررت وزارة التجهيز والنقل فرض عقد بين أصحاب مؤسسات تعليم السياقة والمرشحين لاجتياز امتحانات الحصول على رخصة

''شوف تيفي''

في قرار جديد للحد من حوادث السير، التي تودي بحياة آلاف المغاربة سنويا على الطرقات، قررت وزارة التجهيز والنقل فرض عقد بين أصحاب مؤسسات تعليم السياقة والمرشحين لاجتياز امتحانات الحصول على رخصة السياقة، حددت موعده في ستة أشهر، ويروم العقد الذي دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية يوم 7 يونيو الجاري على تكوين المرشحين للحصول على رخصة السياقة ومنحهم المهارات الضرورية اللازمة، التي تمكنهم من سياقة مركبة تتطلب قيادتها رخصة سياقة.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فبخلاف ما كان معمولا به في بعض الحالات في الماضي، فإن مدة التكوين التي ينص عليها العقد الجديد هي ستة أشهر ويمكن تمديدها في حالة الاتفاق بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، على أن تلتزم مؤسسة تعليم السياقة بتكوين المرشح طبقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة وتلقينه دروسا نظرية وأخرى تطبيقية تحت إشراف مدير المؤسسة من طرف مدرب أو مدربي تعليم السياقة مرخص لهم، تشغلهم المؤسسة لهذا الغرض بواسطة مركبات لتعليم السياقة في ملكيتها.

وأضافت اليومية أن مؤسسة تعليم السياقة، تلتزم حسب العقد الجديد الذي تتم المصادقة عليه لدى المصالح المختصة، بتوفير المركبة التي يتم بواسطتها إجراء الاختبار التطبيقي، على أنه لا يمكن الشروع في إجراء التكوين النظري إلا بعد حصول المرشح على رقم التسجيل الممنوح له من طرف الإدارة، وتلتزم المؤسسة بإخبار المرشح فورا بحصوله على هذا الرقم، كما تلتزم بتسليم المرشح شهادة نهاية التكوين فور إنهائه له.