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مطاردة هوليودية لسارقين تنتهي بعمل بطولي لرجال الأمن

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 02:07 مطاردة هوليودية لسارقين تنتهي بعمل بطولي لرجال الأمن | حوادث و حقوق
مطاردة هوليودية لسارقين تنتهي بعمل بطولي لرجال الأمن
تمكنت فرقة الدراجين التابعة لأمن أكادير من توقيف أحد المشتبه بهم بتنفيد عملية سرقة مقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض طالت إحدى السيدات بحي الفرح بمدينة أكادير.

شوف تيفي:أكادير

تمكنت فرقة الدراجين التابعة لأمن أكادير من توقيف أحد المشتبه بهم بتنفيد عملية سرقة مقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض طالت إحدى السيدات بحي الفرح بمدينة أكادير.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاءت عملية توقيف المشتبه به العشريني، الذي كان رفقة صديق له على متن دراجة نارية، وبعدما لمح عنصرين من فرقة الدراجين اللذين كانا يقومان بدورية أمنية بمحيط الحي السالف الذكر، لاذا بالفرار على متن دراجتهما النارية، لتتم مطاردتهما بشكل وصف بالهوليودي عبر أزقة ''الفرح''، لينتهي المطاف بأحدهما بين يدي العناصر الأمنية، التي تمكنت من القبض عليه في مشهد مثير أثار إعجاب عدد من ساكنة الحي التي نوهت بالعمل البطولي الذي قاما به عنصرا فرقة ''الصقور''.

فيما فر مرافقه لوجهة مجهولة.

هذا، وجرى اقتياد الموقوف نحو المصلحة الولائية لأمن أكادير من أجل استكمال التحقيق معه، والبحث معه بشأن هوية مرافقه، ومكان تواجده من أجل توقيفه هو الآخر لتقديمهما معا أمام أنظار وكيل الملك.

وتأتي هذه العملية في إطار العمل الاستباقي الذي تقوم به العناصر الأمنية بمدينة أكادير لمحاربة كل أشكال الجريمة، وتمشيط النقط السوداء التي تشهد استفحال ظاهرة النشل والسرقة باستعمال الدراجات النارية، والتهديد بالسلاح الأبيض، وهي الحملات التي استبشرت معها ساكنة المنطقة خيرا ونوهت بالمجهودات الجبارة التي تبذلها المصالح الأمنية بمختلف فرقها داخل ولاية أمن أكادير.

‫شوف تيفي

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