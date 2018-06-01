مثير..دولة إسلامية تقرر منع تعدد الزوجات ﻿

أعلن برلمان تركمانستان، خلال الأسبوع الجاري، عن موافقته على قانون منع تعدد الزوجات في البلاد، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة ''نيترالني تركمانستان''.

''شوف تيفي''

أعلن برلمان تركمانستان، خلال الأسبوع الجاري، عن موافقته على قانون منع تعدد الزوجات في البلاد، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة ''نيترالني تركمانستان''.

وأوضحت الصحيفة المذكورة أن إقرار القانون الذي يشمل تعديلات على قانون الأسرة في البلاد، جاء بعد أن وقع عليه الرئيس التركمانستاني، قربانجولي بيرديمحمدوف، مشيرة إلى أن هذا القانون لا يسمح بتعدد الزوجات في تركمانستان''.

جدير بالذكر أن غالبية السكان في تركمانستان يعتنقون الدين الإسلامي الذي يسمح للرجال بتعدد الزوجات، إلا أن القانون الجنائي في البلاد يعاقب على تعدد الزوجات، وتصل العقوبة إلى عامين من الأعمال الإصلاحية أو غرامة مالية كبيرة.