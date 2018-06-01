 عاجل وهام لأصحاب الباكالوريا..هاكيفاش تعرفوا النتائج ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وهام لأصحاب الباكالوريا..هاكيفاش تعرفوا النتائج | مجتمع

عاجل وهام لأصحاب الباكالوريا..هاكيفاش تعرفوا النتائج

عـــاجل وبالصــورة..هذه هي المنقبة اللي خطفات رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عـــاجل وبالصــورة..هذه هي المنقبة اللي خطفات رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء

بالفيديو..مغربيات تفرجو فماتش المغرب و البرتغال..عجبنا أمرابط حيث عندو النفس ودرار كيتقاتل |

بالفيديو..مغربيات تفرجو فماتش المغرب و البرتغال..عجبنا أمرابط حيث عندو النفس ودرار كيتقاتل

عاجل..والي أمن البيضاء ومسؤولون أمنيون كبار من الرباط بمستشفى الهاروشي بعد اختطاف رضيعة | حوادث و حقوق

عاجل..والي أمن البيضاء ومسؤولون أمنيون كبار من الرباط بمستشفى الهاروشي بعد اختطاف رضيعة

عاجل..تعزيزات أمنية و باراجات فكازا و النواحي للعثور على الرضيعة المختطفة‎ | حوادث و حقوق

عاجل..تعزيزات أمنية و باراجات فكازا و النواحي للعثور على الرضيعة المختطفة‎

عاجل وبالصورة..العثور على السيارة اللي خطفوا فيها رضيعة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة..العثور على السيارة اللي خطفوا فيها رضيعة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء

عاجل..بعد اختطاف الرضيعة: هذا ما يقع بمستشفى الهاروشي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..بعد اختطاف الرضيعة: هذا ما يقع بمستشفى الهاروشي بالبيضاء

عاجل..منقبة هي اللي خطفات الرضيعة من داخل مستشفى الهاروشي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..منقبة هي اللي خطفات الرضيعة من داخل مستشفى الهاروشي بالبيضاء

حصري وخطير...مواطن يدخل في اعتصام وإضراب عن الطعام داخل مقر جماعة أورير بأكادير احتجاجا على مطالبته برشوة من أجل الاستفادة من الكهرباء والواد الحار... | مجتمع

حصري وخطير...مواطن يدخل في اعتصام وإضراب عن الطعام داخل مقر جماعة أورير بأكادير احتجاجا على

مجلس الصحافة الذي نريد...!

عاجل وهام لأصحاب الباكالوريا..هاكيفاش تعرفوا النتائج

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 01:17 عاجل وهام لأصحاب الباكالوريا..هاكيفاش تعرفوا النتائج | مجتمع
عاجل وهام لأصحاب الباكالوريا..هاكيفاش تعرفوا النتائج
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ موجه لجميع المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2018 أنه سيتم الاعلان عن

''شوف تيفي''

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ موجه لجميع المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2018 أنه سيتم الاعلان عن الناجحين في الدورة العادية والمسموح لهم باجتياز اختبارات الدورة الاستدراكية لهذا الامتحان يوم الجمعة 22 يونيو على الساعة العاشرة صباحا، وذلك عبر البريد الالكتروني الخاص بالمترشحين والمترشحات المتمدرسين '' ma.Taalim ''،عبر موقع ''ترشيحات'' بالنسبة للمرشحين الأحرار، وأيضا عبر البوابة الرسمية للوزارة '' ma.gov.men.w''
بالنسبة لجميع الفئات، كما سيتم نشر نفس النتائج في الساعة الخامسة بالمؤسسات التعليمية.

وذكرت الوزارة في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن على المرشحين والمرشحات الأحرار القيام وقبل موعد الاعلان عن نتائج امتحانات الباكلوريا الولوج إلى موقع ترشيحات عرب الرابط
ma.gov.men.candidaturebac بواسطة رمق البطاقة الوطنية وكلمة المرور التي
أعطيت لهم عند التسجيل وذلك قصد الحصول على البريد الالكتروني الخاص بهم مع
القن السري لولوج مسطحة ma.taalim.www.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البكالوريا النتائج وزارة المرشحين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري وخطير...مواطن يدخل في اعتصام وإضراب عن الطعام داخل مقر جماعة أورير بأكادير احتجاجا على مطالبته برشوة من أجل الاستفادة من الكهرباء والواد الحار... | مجتمع

حصري وخطير...مواطن يدخل في اعتصام وإضراب عن الطعام داخل مقر جماعة أورير بأكادير احتجاجا على مطالبته برشوة من أجل الاستفادة من الكهرباء والواد الحار...

بالصور..رجال الحموشي يطيحون بأكبر كَراب بالحي المحمدي بالبيضاء | مجتمع

بالصور..رجال الحموشي يطيحون بأكبر ''كَراب'' بالحي المحمدي بالبيضاء

القبض على شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة للاتجار في المخدرات | مجتمع

القبض على شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة للاتجار في المخدرات

قبل إعلان النتائج: إجراء المداولات النهائية الخاصة بالسنة الثانية باكلوريا | مجتمع

قبل إعلان النتائج: إجراء المداولات النهائية الخاصة بالسنة الثانية باكلوريا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ساكنة الرباط تُساند الأسود بعد الأداء المشرف في مونديال روسيا | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

ساكنة الرباط تُساند الأسود بعد الأداء المشرف في مونديال روسيا

بالفيديو..أجواء حماسية وتفاعلية لساكنة بني ملال خلال مباراة المغرب و البرتغال | خارج البلاطو

بالفيديو..أجواء حماسية وتفاعلية لساكنة بني ملال خلال مباراة المغرب و البرتغال

بالفيديو..هكذا تابع سكان العاصمة مباراة المغرب و البرتغال | خارج البلاطو

بالفيديو..هكذا تابع سكان العاصمة مباراة المغرب و البرتغال

بالفيديو..هكذا تابع سكان العاصمة مباراة المغرب و البرتغال | خارج البلاطو

بالفيديو..هكذا تابع سكان العاصمة مباراة المغرب و البرتغال

﻿

آخر المستجدات

عاجل وهام لأصحاب الباكالوريا..هاكيفاش تعرفوا النتائج | مجتمع
منذ 33 دقيقة

عاجل وهام لأصحاب الباكالوريا..هاكيفاش تعرفوا النتائج

عـــاجل وبالصــورة..هذه هي المنقبة اللي خطفات رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عـــاجل وبالصــورة..هذه هي المنقبة اللي خطفات رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء

بالفيديو..مغربيات تفرجو فماتش المغرب و البرتغال..عجبنا أمرابط حيث عندو النفس ودرار كيتقاتل |

بالفيديو..مغربيات تفرجو فماتش المغرب و البرتغال..عجبنا أمرابط حيث عندو النفس ودرار كيتقاتل

عاجل..والي أمن البيضاء ومسؤولون أمنيون كبار من الرباط بمستشفى الهاروشي بعد اختطاف رضيعة | حوادث و حقوق

عاجل..والي أمن البيضاء ومسؤولون أمنيون كبار من الرباط بمستشفى الهاروشي بعد اختطاف رضيعة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.