عاجل وهام لأصحاب الباكالوريا..هاكيفاش تعرفوا النتائج ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ موجه لجميع المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2018 أنه سيتم الاعلان عن

''شوف تيفي''

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ موجه لجميع المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2018 أنه سيتم الاعلان عن الناجحين في الدورة العادية والمسموح لهم باجتياز اختبارات الدورة الاستدراكية لهذا الامتحان يوم الجمعة 22 يونيو على الساعة العاشرة صباحا، وذلك عبر البريد الالكتروني الخاص بالمترشحين والمترشحات المتمدرسين '' ma.Taalim ''،عبر موقع ''ترشيحات'' بالنسبة للمرشحين الأحرار، وأيضا عبر البوابة الرسمية للوزارة '' ma.gov.men.w''

بالنسبة لجميع الفئات، كما سيتم نشر نفس النتائج في الساعة الخامسة بالمؤسسات التعليمية.

وذكرت الوزارة في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن على المرشحين والمرشحات الأحرار القيام وقبل موعد الاعلان عن نتائج امتحانات الباكلوريا الولوج إلى موقع ترشيحات عرب الرابط

ma.gov.men.candidaturebac بواسطة رمق البطاقة الوطنية وكلمة المرور التي

أعطيت لهم عند التسجيل وذلك قصد الحصول على البريد الالكتروني الخاص بهم مع

القن السري لولوج مسطحة ma.taalim.www.