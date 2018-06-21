عـــاجل وبالصــورة..هذه هي المنقبة اللي خطفات رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' في الساعات الأولى من يومه الخميس بصورة السيدة المنقبة التي خطفت رضيعة حديثة الولادة من قلب مستشفى الهاروشي بمدينة الدارالبيضاء.

شــوف تيفي:

توصلت ''شوف تيفي'' في الساعات الأولى من يومه الخميس بصورة السيدة المنقبة التي خطفت رضيعة حديثة الولادة من قلب مستشفى الهاروشي بمدينة الدارالبيضاء.

الصورة الملتقطة من كاميرا للمراقبة تظهر بعض ملامح السيدة المتورطة في اختطاف الرضيعة و التي كانت على متن سيارة داسيا رمادية اللون تم العثور عليها بزنقة أكادير بالدارالبيضاء.

في سياق متــصل تعيش مدينة الدار البيضاء على وقع حالة استنفار أمني، وانتشار مهم لرجال الأمن بمداخل ومخارج العاصمة الاقتصادية، وذلك لإيقاف ''المنقبة'' وشريكها سائق السيارة المتورطان في عملية اختطاف رضيعة حديثة الولادة من داخل مستشفى الهاروشي.